مواصفات وأسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2020 (صور)

قدرت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “شيري” في مصر، أسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2020 بنحو 239 ألف جنيه في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

وينتمي طراز «تيجو 3» لفئة السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، لينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، التي تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4419 مم العرض 1765 مم الارتفاع 1651 مم سعة الشنطة الخلفية 550 لتر

مواصفات شيري تيجو 3

زودت سيارات شيري تيجو 3» موديل 2020 على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS“، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD”.

واحتوت على نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط 17 بوصة.

ودعمت بمصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية، ومرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشلشة، مكييف هواء أوتوماتيكي، وبمثبت السرعة، والنظام الترفيهي مكون من ( مشغل أسطوانات DVD، و4 مكبرات صوتية مع خاصية ربط الهواتف المحمولة – مخرج USB- بلوتوث)، وامكانية تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، وكرسي الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، وغيرها”.