سيــارات

مواصفات وأسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2020 (صور)

قدرت بسعر 239 ألف جنيه
المال - خاص 1:28 م, الأثنين, 11 مايو 20 1:28 م, الأثنين, 11 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قدرت مجموعة “جي بي غبور أوتو“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “شيري” في مصر، أسعار سيارات «شيري تيجو 3» موديل 2020 بنحو 239 ألف جنيه في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

وينتمي طراز «تيجو 3» لفئة السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، لينتج قوة 126 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «شيري»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، التي تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.7 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4419 مم
العرض1765 مم
الارتفاع1651 مم
سعة الشنطة الخلفية550 لتر
شيري تيجو 3

مواصفات شيري تيجو 3

زودت سيارات شيري تيجو 3» موديل 2020 على مجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS“، وتوزيع الكترونى للفرامل EBD”.

واحتوت على نظام منع إدارة المحرك، وجهاز تحذير المسافة الخلفية، وحساسات خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحة سقف كهربائية، وفوانيس أمامية وخلفية LED، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط 17 بوصة.

ودعمت بمصابيح ضباب أمامية مع إضاءة نهارية، ومرايات كهربائية جانبية، وعدادات مزودة بشلشة، مكييف هواء أوتوماتيكي، وبمثبت السرعة، والنظام الترفيهي مكون من ( مشغل أسطوانات DVD، و4 مكبرات صوتية مع خاصية ربط الهواتف المحمولة – مخرج USB- بلوتوث)، وامكانية تعديل كرسي السائق في 6 اتجاهات، وكرسي الراكب الأمامي في 4 اتجاهات، وغيرها”.

شيري تيجو 3
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار سيارات «إسبيرانزا M12» المستعملة تبدأ من 75 ألف جنيه

المال - خاص 12:29 م, الأثنين, 11 مايو 20

قائمة أسعار سيارات «البيك أب» خلال مايو (جراف)

المال - خاص 5:18 م, الأحد, 10 مايو 20

مواصفات وأسعار سيارات «ام جي RX5» موديل 2020 (صور)

المال - خاص 1:59 م, الأحد, 10 مايو 20

أسعار سيارات دايهاتسو سيريون المستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

المال - خاص 11:56 ص, الأحد, 10 مايو 20

20 ألف جنيه تراجعًا في أسعار سيارات بروتون اكسورا

المال - خاص 2:42 م, الخميس, 7 مايو 20

مواصفات وأسعار سيارات ميتسوبيشي اكليبس 2020 (صور)

المال - خاص 1:28 م, الخميس, 7 مايو 20