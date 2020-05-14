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مواصفات وأسعار سيارات سيات ليون 2020 (صور)

سعرت بنحو 369.9 ألف جنيه
المال - خاص 12:45 م, الخميس, 14 مايو 20 12:45 م, الخميس, 14 مايو 20

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قدرت أسعار سيارات سيات ليون 2020 بقيمة 369.9 ألف جنيه في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “كيان إيجيبت“- وكيل العلامة التجارية سيات فى مصر.

وينتمى طراز «سيات ليون» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، تنتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبينات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة 11.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

السيارة سيات ليون Face Lift المنتمية لفئة الكروس أوفر

الأبعاد الخارجية

الطول4263 مم
العرض1816 مم
الارتفاع1459 مم
سعة الشنطة الخلفية380 لتر

مواصفات سيات ليون 2020

دعمت طرازات سيات ليون موديل بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام فرامل الطوارئ، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

أسعار سيارات سيات

وزودت بجنوط رياضية 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، ومرايات جانبية كهربائية قابلة للطي، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وفتحة سقف كهربائية، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومكييف هواء مزدوج.

وتضمنت نظام ترفيهي مكون من ( شاشة وسائط 8 بوصة، وراديو – وعدد 2 مدخل USB – عدد 10 مكبرات صوتية- نظام Beats Audio – شاحن هاتف لاسلكي – بلوتوث)، وزجاج عازل للصوت، وفرامل كهربائية، وحساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، وغيرها”.

سيات ليون
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بقلم المال - خاص

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