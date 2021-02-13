مواصفات وأسعار سيارات «سيات تاراكو» موديل 2021

أعلنت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سيات» فى مصر، أسعار سيارات «سيات تاراكو» موديل 2021 الفئة الأولى «Style» بقيمة بلغت 535 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Style Plus» بنحو 585 ألف، والفئة الثالثة «Xcellence» بـ635 ألف، والفئة الرابعة «FR» بـ665 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال فبراير الحالى.

وينتمي طراز «سيارات تاراكو» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك 1.4 لتر تيربو، يولد قوة ققدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سيات»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوى إلى 199 كم/ الساعة.

ويبلغ متوسط استهلاك الوقود نحو 7.3 لتر، كل قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4735 مم العرض 1839 مم الارتفاع 1658 مم سعة الشنطة الخلفية 760 لتر





سيات تاراكو 2021

دعمت طرازات «سيات تاراكو» موديل 2021 الفئة الأولى ذات (الخمسة مقاعد) بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “عدد 6 وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وونظام مساعدة الفرامل BA، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية”.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية LED، ومكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية ، وزر تشغيل / إيقاف المحرك، ومرأة داخلية ذاتية التعتيم، وحساسات ضوء ومطر، وزجاج عازل للحرارة، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 8.2 بوصة، وفرامل يد كهربائية، ومرايات كهربائية».

وتحتوى على مجموعة من الكماليات الأخرى «جنوط 17 بوصة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومقاعد جلد من الكانتارا، ووخاصية التحكم فى مقعد السائق والركاب مع امكانية طي الكراسي الخلفية، ومسند ذراع أمامي وخلفي، وبرنامج ترفيهي مكون من (بلوتوث، ونظام صوتي ، وخاصية ربط الهاتف بالمحمول مع التطبيقات الذكية، وغيرها».



تقدم سيارات «سيات تاراكو 2021» الفئة الثانية ذات (السبعة مقاعد) بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة بعض الكماليات ومنها «مكيف هواء أتوماتيك مع وجود 3 مخارج خلفية، وخاضية دخول السيارة بدون مفتاح، وشاحن هاتف محمول لاسلكي، وخاصية التحكم فى الشنطة الخلفية الكترونيًا، وجنوط 18 بوصة، وفتحة سقف بانوراما، وتطعيمات من الكروم».

دعمت طرازات «سيات تاراكو» الفئة الثالثة بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات هى «نظتم صوتي BEATS مكون من 9 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 9.2 بوصة، كما دعمت بنظام مساعدة الركن مع وجود حساسات ركن خلفية، وكاميرا 360 درجة، ومقاعد جلد رياضية مزودة بخاصية التدفئة، وجنوط رياضية 19 بوصة، وتطعيمات داخلية من الخسب وخارجية من الكروم، وغيرها».

زودت سيارات «سيات تاراكو FR» بكافة التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إاضفة إلى بعض الكماليات ومن أبرزها «سبويلر خلفى، جنوط 20 بوصة، وشبكة أمامية رياضية، وتطعيمات داخليةو من الالومنيوم، مخارج مزدوجة للعادم».