مواصفات وأسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» موديل 2021

قدرت أسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 الفئة الأولى بقيمة بلغت 353 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 360 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر.

ينتمي طراز «فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

الأبعاد الخارجية

الطول 4175 مم العرض 1775 مم الارتفاع 1610 مم سعة الشنطة الخلفية 375 لتر

مواصفات سوزوكي فيتارا 2021

دعمت سيارات «سوزوكي فيتارا 2021» ببعض المواصفات والتجهيزات ومنها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات».

وزودت بمجموعة من التجهيزات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع دعمها بكاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتقدم «فيتارا 2021» ببعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».