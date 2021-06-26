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مواصفات وأسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 353 ألف جنيه
المال - خاص 7:39 م, السبت, 26 يونيو 21 7:39 م, السبت, 26 يونيو 21

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قدرت أسعار سيارات «سوزوكي فيتارا» موديل 2021 الفئة الأولى بقيمة بلغت 353 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية بنحو 360 ألف جنيه في السوق المحلية خلال يونيو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» في مصر.

ينتمي طراز «فيتارا» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

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سوزوكي فيتارا 2021

الأبعاد الخارجية

الطول4175 مم
العرض1775 مم
الارتفاع1610 مم
سعة الشنطة الخلفية375 لتر
سوزوكي فيتارا

مواصفات سوزوكي فيتارا 2021

دعمت سيارات «سوزوكي فيتارا 2021» ببعض المواصفات والتجهيزات ومنها «الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات».

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وزودت بمجموعة من التجهيزات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن أمامية وخلفية مع دعمها بكاميرا خلفية، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول الذكي بدون مفتاح، وجنوط رياضية 17 بوصة».

وتقدم «فيتارا 2021» ببعض الكماليات الأخرى «فتحة سقف بانوراما، ومكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح أمامية LED، ومرايات جانبية كهربائية، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 6 كبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة لأنظمة تشغيل التطبيقات الذكية، وغيرها».

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سوزوكي فيتارا
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بقلم المال - خاص

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