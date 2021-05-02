مواصفات وأسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021

المال خاص

استقرت أسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021 الفئة الأولى «GLX» عند مستوى 209.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX Monitor» بنحو 218.5 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال شهر مايو الحالي؛ وذلك وفقًا للقوائم السعرية المعلنة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكى» في مصر.

وينتمى طراز «سوزوكي سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات أتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3840 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1495 مم سعة الشنطة الخلفية 265 لتر

سوزوكي سويفت 2021

زودت سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021 بالعديد من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكمياليات، ومن أبرزها «جنوط رياضية 15 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك».

وتحتوى على تجهيزات وكماليات أخرى «عجلة القيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وفرش قماش، وباور سترينج، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (راديو – مدخل USB- بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

في المقابل، دعمت سيارات «سوزوكي سويفت» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى «شاشة وسائط متعددة الوظائف».