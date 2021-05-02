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مواصفات وأسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 209.5 ألف جنيه
المال - خاص 2:10 ص, الأحد, 2 مايو 21 2:10 ص, الأحد, 2 مايو 21

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المال خاص

استقرت أسعار سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021 الفئة الأولى «GLX» عند مستوى 209.5 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «GLX Monitor» بنحو 218.5 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال شهر مايو الحالي؛ وذلك وفقًا للقوائم السعرية المعلنة عن شركة «مودرن موتورز» الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكى» في مصر.

وينتمى طراز «سوزوكي سويفت» لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد قوة قدرها 84 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي سرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر سوزوكي سويفت

الأبعاد الخارجية

الطول3840 مم
العرض1735 مم
الارتفاع1495 مم
سعة الشنطة الخلفية265 لتر
سوزوكي سويفت 2021

سوزوكي سويفت 2021

زودت سيارات «سوزوكي سويفت» موديل 2021 بالعديد من المواصفات وسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع الكتروني للفرامل EBD، ونظام مساعدة للفرامل BA، ومانع إدارة المحرك ايموبليزر».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكمياليات، ومن أبرزها «جنوط رياضية 15 بوصة، وحساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، ومكييف هواء أوتوماتيك، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك».

سوزوكي سويفت 2021

وتحتوى على تجهيزات وكماليات أخرى «عجلة القيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي، وفرش قماش، وباور سترينج، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من (راديو – مدخل USB- بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية، وغيرها».

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في المقابل، دعمت سيارات «سوزوكي سويفت» الفئة الثانية بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى كماليات أخرى «شاشة وسائط متعددة الوظائف».

سعر سوزوكي سويفت
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بقلم المال - خاص

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