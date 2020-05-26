مواصفات وأسعار سيارات سوزوكي سويفت ديزاير 2020 (صور)

قدرت شركة “سوزوكي مصر”- الوكيل المحلى للعلامة اليابانية في مصر، أسعار سيارات سوزوكي سويفت ديزاير 2020 بنحو 210 آلاف جنيه في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

وينتمي طراز «سوزوكي سويفت ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 112 نيوتن / متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / سعة، فى غضون 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3995 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1515 مم سعة الشنطة الخلفية 211 لتر

سوزوكي سويفت ديزاير 2020

زودت سيارات «سويفت ديزاير» بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية».

ودعمت بمصابيح ضباب أمامية وخلفية، مرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، ونظام زر تشغيل / إيقاف المحرك، ومرايات جانبية كهربائية، ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية، وعجلة القيادة يمكن التحكم بها وتغيير مستوى صوت النظام الصوتي الذي يتضمن (راديو – مدخل USB – مكبرات صوتية)، وغيرها.