مواصفات وأسعار سيارات سوزوكي التو موديل 2020 (صور)

تراجعت إلى 125 ألف جنيه

أعلنت شركة “مودرن موتورز” الوكيل المحلى للعلامة اليابانية سوزوكي فى مصر، تخفيض أسعار سيارات سوزوكي التو 2020 إلى 125 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال أكتوبر الحالى.

وينتمى طراز “سوزوكي التو” لفئة السيارات الهاتشباك، مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 800 سي سي، ينتج قوة قدرها 47 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 68 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة خماسى السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكي»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 20 ثانية.

ويبلغ متوسط الأستهلاك من الوقود نحو 3 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3446 مم العرض 1490 مم الارتفاع 1475 مم سعة الشنطة الخلفية 180 لتر

سوزوكي التو 2020

تقدم سيارات سوزوكي ألتو موديل 2020 بمجموعة من المواصفات وسائل الأمن والسلامة ومنها «عدد 2 وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مانع السرقة”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات ومن أبرزها “جنوط 13 بوصة، ومكييف هواء، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونوافذ أمامية كهربائية، وخاصية طي المقاعد الخلفية، وغيرها.

مبيعات سوزوكي ألتو

بحسب الإحصائيات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، سجلت إجمالى مبيعات سيارات سوزوكي ألتو نحو 578 وحدة فى السوق المحلية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى.