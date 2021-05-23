مواصفات وأسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2021 عند مستوى 146.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر.

وينتمي طراز «سوزوكي إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

وفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3565 مم العرض 1520 مم الارتفاع 1564 مم سعة النشطة الخلفية 239 لترًا

مواصفات سوزوكي إسبريسو

زودت سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات هي «نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين».

سوزوكي اسبريسو 2021

كما تقدم طرازات «سوزوكى اسبريسو» بنظام صوتي مكون من (عدد 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت، ولوحة عدادات رقمية، إضافة إلى أنها دعمت بقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك، وغيرها)».