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مواصفات وأسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2021

تقدم بسعر 146.9 ألف جنيه
المال - خاص 7:16 م, الأحد, 23 مايو 21 7:16 م, الأحد, 23 مايو 21

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استقرت أسعار سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2021 عند مستوى 146.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى؛ وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر.

وينتمي طراز «سوزوكي إسبريسو» لفئة السيارات الرياضية صغيرة الحجم، مزودة بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 90 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات.

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وفقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 14.3 ثانية، على أن تصل سرعتها القصوي إلى 150 كم.

سوزوكي اسبريسو 2021

الأبعاد الخارجية

الطول3565 مم
العرض1520 مم
الارتفاع1564 مم
سعة النشطة الخلفية239 لترًا
سوزوكى اسبريسو

مواصفات سوزوكي إسبريسو

زودت سيارات «سوزوكي إسبريسو» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها «عدد 2 وسائد هوائية أماميه للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات هي «نظام مانع إدارة المحرك، وجنوط 14 بوصة، وحساسات ركن خلفية ومكيف هواء يدوي، وزجاج كهرباء أمامي، مصابيح أمامية بإضاءة الهالوجين».

سوزوكي اسبريسو 2021

سوزوكي اسبريسو 2021

كما تقدم طرازات «سوزوكى اسبريسو» بنظام صوتي مكون من (عدد 2 مكبرات صوتية مع مخرج كهرباء 12 فولت، ولوحة عدادات رقمية، إضافة إلى أنها دعمت بقفل أمان للأبواب الخلفية، ومرايات جانبية يدوية الضبط، إمكانية طى المقاعد الخلفية، وباور سترينج، وسنتر لوك، وغيرها)».

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سوزوكي إسبريسو
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بقلم المال - خاص

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