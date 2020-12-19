مواصفات وأسعار سيارات «سكودا كاروك» موديل 2021 (صور)

استقرت أسعار سيارات سكودا كاروك موديل 2021 الفئة الأولى «Ambition» عند مستوى 510 آلاف جنيه، وقدرت الفئة الثانية «Style» بنحو 585 ألفًا، والفئة الثالثة «sport line» بـ595 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال ديسمبر الحالى، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار” الوكيل الحصري للعلامات التجارية “سكودا، وسيات” فى مصر.

ينتمى طراز «سكودا كاروك» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 150 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سكودا»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 8.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4382 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1603 مم سعة الشنطة الخلفية 512 لترًا

سكودا كاروك 2021

دعمت سيارات «سكودا كاروك» موديل 2021 «Ambition» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد هوائية أمامية وجانبية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ,انظمة مساعدة للفرامل BA، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وفرامل إلكترونية، نظام مراقبة ضغط الإطارات”.

وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومن أبرزها “حساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية مع إضاءة LED للمصابيح الأمامية والخلفية، وفتحة سقف بانوراما، ومثبت سرعة، وطي المرايات كهربائيًّا مع خاصية التسخين، وونظام دخول وتشغيل المحرك دون مفتاح، وعجلة القيادة متعددة المهام، ومثبت ومحدد سرعة، وخاصية دعم للقطنية فى المقاعد الأمامية”.

كما زُودت بنظام ترفيهي مكون من (عدد 8 مكبرات صوتية، وشاشة وساط 8 بوصة مدعمة بأنظمة التشغيل أندوريد وآيفون، وبلوتوث، وUSB، وشاشة عدادات، وغيرها)

تقدم «سكودا كاروك» الفئة الثانية «Style» على نفس المواصفات القياسية ووسائل الأمان الموجودة فى الفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات “وسائد هوائية ستائرية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وخاصية التحكم لمقعد السائق كهربائيًا، وحساسات أمامية، ومرايات جانبية بخاصية التعتيم الذاتي، ومقاعد من الجلد، والشنطة الخلفية تعمل كهربائيًا، .

زودت «كاروك» الفئة الثالثة «sport line» بكل المواصفات والتجهيزات، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومنها “جنوط رياضية 18 بوصة بتصميمات مختلفة، ومقاعد رياضية من القماش، وشبكة هواتئية، وقضبان سقف، وغيرها”.