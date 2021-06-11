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مواصفات وأسعار سيارات «ستروين C3» موديل 2021

تقدم بأسعار تبدأ من 304.9 ألف جنيه
المال - خاص 2:12 م, الجمعة, 11 يونيو 21 2:12 م, الجمعة, 11 يونيو 21

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استقرت أسعار سيارات «ستروين C3» موديل 2021 الفئة الأولى «Live» عند مستوى 304.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Feel» بنحو 334.9 ألف، والفئة الثالثة «Shine» بـ374.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال يونيو الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة «المصرية الأوروبية للسيارات» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «ستروين» فى مصر.

ينتمى طراز «ستروين C3 إير كروس» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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طبقًا للبيانات المعلنة عن «ستروين»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

يبلغ متوط الاستهلاك من الوقود 5.4 لترًا، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4154 مم
العرض1824 مم
الارتفاع1597 مم
سعة الشنطة الخلفية410 لترات
ستروين C3 اير كروس

مواصفات ستروين C3 موديل 2021

تقدم سيارات «ستروين C3 إيركروس» موديل 2021 الفئة الأولى «Feel» ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

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ودُعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات الأخرى منها «جنوط رياضية 16 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط 7 بوصة، ومكيف هواء مع إمكانية التحكم فى ضبط مستوى المكيف عبر الشاشة الداخلية».

ستروين C3
ستروين C3

ستروين C3 موديل 2021

زُودت طرازات «ستروين C3» الفئة الثانية «Feel» بكل المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى «حساسات ركن خلفية، وخاصية طي المرايات كهربائيًّا، وغيرها».

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تحتوى سيارات «سيتروين C3» الفئة الثالثة «Shine» على نفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «كاميرا خلفية، ونظام مثبت ومحدد للسرعة، وفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وحساسات ركن خلفية، وغيرها».

ستروين C3
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بقلم المال - خاص

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