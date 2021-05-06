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مواصفات وأسعار سيارات «رينو ميجان» موديل 2021 (صور)

تقدم الفئة الأولى بسعر 279 ألف جنيه
المال - خاص 5:42 م, الخميس, 6 مايو 21 5:42 م, الخميس, 6 مايو 21

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استقرت أسعار سيارات «رينو ميجان» موديل 2021 الفئة الأولى «E2» عند مستوى 279 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «+E2» بنحو 329 ألفًا، والفئة الثالثة «E3» بـ348 ألفًا، والفئة الرابعة «E3+ 1.2 T» بسعر 389 ألف جنيه خلال شهر مايو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «رينو» فى مصر.

الأبعاد الخارجية

الطول4632 مم
العرض2058 مم
الارتفاع1443 مم
سعة الشنطة الخلفية508 لترات
رينو ميجان 2021

رينو ميجان 2021

وتتوافر طرازات «رينو ميجان» عبر إصدارين فى السوق المحلية – النسخة الأولى – مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من طراز”CVT”.

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وتقدم النسخة الثانية من طرازات «رينو ميجان» بمحرك سعة 1200 سي سي مزود بشاحن توربيني، يولد قوة قدرها 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك سباعى السرعات ثنائي الدبرياج “EDC”.

سعر رينو ميجان

مواصفات رينو ميجان 2021

دعمت سيارات «رينو ميجان 2021» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مساعدة عند المنحدرات«Hill start assist».

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وزودت ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى «نظام المساعدة على الطرق الصاعدة، ونظام “isoFix” لتثبيت مقاعد الأطفال في المقعد الخلفي، ونظام إيموبليزر للحماية ضد السرقة، وجنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف، ومقاعد مكسوة بالجلد، ونظام فتح صندوق الأمتعة بمجرد مرور القدم أسفل السيارة، ونظام إضائة أمامية من نوع LED».

رينو ميجان 2021

تحتوى طرازات «ميجان» على خاصية الكارت الذكي، مع خاصية إدارة المحرك بدون مفتاح، ونظام مثبت ومحدد للسرعة، وحساسات ركن خلفية مع كاميرا، ومكييف هواء ثنائي المناطق، وعجلة القيادة متعددة الوظائف.

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كما زودت بنظام ترفيهي مكون من “شاشة وسائط 8.7 بوصة، ونظام ملاحي، وخاصية التحكم في نظام قيادة السيارة ما بين رياضي أو موفر، وإمكانية تغيير لون الإضاءة الداخلية لمقصورة السيارة وإضاءة شاشة العدادات، وعدد 8 مكبرات صوتية، وغيرها”.

رينو ميجان 2021
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بقلم المال - خاص

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