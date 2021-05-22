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مواصفات وأسعار سيارات «رينو داستر» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 288 ألف جنيه
المال - خاص 4:19 م, السبت, 22 مايو 21 4:19 م, السبت, 22 مايو 21

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استقرت أسعار سيارات رينو داستر موديل 2021 الفئة الأولى «H1» عند مستوى 288 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H2» بنحو 318 ألفًا، والفئة الثالثة «H3» بـ348 ألفًا فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى، وفقًا للقوائم السعرية الصادرة عن الشركة المصرية العالمية للسيارات «EIM» الوكيل المحلى للعلامة التجارية «رينو» فى مصر.

وينتمى طراز «داستر» لفئة السيارات الرياضية متعددة الأستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «رينو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية تستغرق 11.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4341 مم
العرض1804 مم
الارتفاع1693 مم
سعة الشنطة الخلفية445 لتر
رينو داستر 2021

مواصفات رينو داستر 2021

زودت سيارات «رينو داستر» موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام المساعدة على الطرق الصاعدة Hill Start Assist».

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ودعمت بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط 16 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، كاميرا خلفية مع خاصية التحذير من النقاط العمياء Blind Spot Warning».

رينو داستر

رينو داستر 2021

وتقدم ببعض الكماليات الأخرى ومنها «حساسات ركن خلفية، ومثبت ومحدد للسرعة، وبخاصية تشغيل المحرك بدون مفتاح، وشاشة تعمل باللمس 7 بوصة، بجانب شاشة وسائط مدعمة بالربط عبر التطبيقات الذكية “أندرويد أوتو و أبل كار بلاي”، وغيرها».

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رينو داستر 2021
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بقلم المال - خاص

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