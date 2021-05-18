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مواصفات وأسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 226 ألف جنيه
المال - خاص 6:43 م, الثلاثاء, 18 مايو 21 6:43 م, الثلاثاء, 18 مايو 21

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استقرت أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2021 الفئة الأولى «Access» عند مستوى 226 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Active» بنحو 242.9 ألف، والفئة الثالثة «Allure» بـ269.9 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال شهر مايو الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر.

وينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

سعر بيجو 301

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لتر

مواصفات بيجو 301

زودت سيارات «بيجو 301» موديل 2021 ببعض المواصفات ووسائل الأمان «وسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS».

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ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، كما دعمت بنظام ترفيهي مكون من راديو – مدخل USB – بلوتوث، وغيرها».

بيجو 301 موديل 2021

بيجو 301 موديل 2021

تقدم سيارات «بيجو301» فئة «Allure»بكافة المواصفات والتجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «مثبت سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب أمامية led، وزجاج خلفي كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القادة من الجلد، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

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بيجو 301
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بقلم المال - خاص

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