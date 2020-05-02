مواصفات وأسعار سيارات بيجو 301 موديل 2020 (صور)

قدرت أسعار سيارات بيجو 301 موديل 2020 الفئة الأولى «Access» بنحو 199.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Active» بقيمة 232 ألفُا، وحددت أسعار الفئة الثالثة «Alure» بنحو 260 ألف جنيه خلال مايو الحالي، وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “مانسكو“- الوكيل المحلي للعلامة التجارية “بيجو” في مصر.

وينتمى طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليولد قوة 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، يتصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات عن «بيجو» تتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.3 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4445 مم العرض 1953 مم الارتفاع 1474 مم سعة الشنطة الخلفية 506 لتر

مواصفات بيجو 301 موديل 2020

زودت سيارات بيجو 301 الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «وسائد هوائية للراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”».

واحتوت على جنوط 15 بوصة، ومكيف هواء، والنظام الترفيهي مكون من (راديو ومدخل USB وبلوتوث)، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، وغيرها.

كما زودت بعض الكماليات الإضافية عن الفئة السابقة، ومنها “مصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية، وغيرها”. أسعار سيارات بيجو 301

وتقدم طرازات بيجو 301 موديل 2020 الفئة الثالثة بمجموعة من المواصفات القياسية وسائل الأمن، ومنها «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق “ABS”».

واحتوت على جنوط رياضية 15 بوصة، ومكييف هواء، والنظام الترفيهي مكون من (راديو ومدخل USB وبلوتوث)، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وزجاج كهربائي أمامي، ومصابيح ضباب أمامية، وزجاج خلفي كهربائي وخاصية ضبط ارتفاع الكرسي، وخاصية طي المقاعد الخلفية، وغيرها”.

واحتوت على بعض الكماليات الإضافية عن الفئات السابقة، ومنها “حساسات ركن خلفية، ومصابيح أمامية led، ومرايات جانبية كهربائية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القادة من الجلد، ومثبت سرعة، وشاشة مرأة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وغيرها”.