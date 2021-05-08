سيــارات

مواصفات وأسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 510 آلاف جنيه
المال - خاص 4:00 م, السبت, 8 مايو 21 4:00 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 الفئة الأولى «Active Pack» عند مستوى 510 آلاف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بنحو 560 ألفًا، والفئة الثالثة «GT» بـ635 ألفًا، والفئة الثالثة «GT – Red interior» بـ640 ألفًا، والفئة الخامسة «GT Pack» بـ685 ألفًا، والفئة السادسة «GT Pack – Red interior» بـ690 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مايو الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية «بيجو» فى مصر.

ينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

اقرأ أيضا  «شيفروليه» تتصدر مبيعات قطاع «الشاحنات» خلال الربع الأول 2021

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بيجو 3008 الجديدة

الأبعاد الخارجية

الطول4447 مم
العرض1841 مم
الارتفاع1615 مم
سعة الشنطة الخلفية520 لترًا

مواصفات بيجو 3008 موديل 2021

زودت سيارات «بيجو 3008» موديل 2021 الفئة الأولى « Active Pack» بالعديد من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، «الوسائد الهوائية للسائق الأمامى والراكب الأمامي، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، وبرنامج تدعيم الفرامل ABA، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، ونظام تنبيه للسائق، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وإمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، ونظام مانع إدارة المحرك “ايموبليزر”.

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات، ومن أبرزها «مصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وجنوط 17 بوصة، ومكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج خلفية، وإمكانية التحكم فى المقاعد الأمامية، ولوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومثبت سرعة، وفرامل يد كهربائية، ومسند يد أمامي خلفي، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومرآة ذاتية التعتيم، وحساسات ركن أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين، وحساسات مطر، و كاميرا خلفية».

اقرأ أيضا  زيادة 5000 جنيه في أسعار سيارات «نيسان قاشقاي» خلال مايو

كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية- بلوتوث- مدخل USB مع إمكانية ربط الهواتف المحمول مع التطبيقات الذكية – شاحن لاسلكي للهواتف)، وغيرها.

  • بيجو 3008 2021
  • بيجو 3008

بيجو 3008 موديل 2021

تقدم طرازات «بيجو 3008» فئة «Allure Pack» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات؛ ومنها «جنوط رياضية 18 بوصة، وإمكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من القماش والجلد، وإمكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد، وغيرها».

اقرأ أيضا  «الأوفر برايس» يرتفع على سيارات «إم جي 6».. تعرف على التفاصيل

دعمت سيارات «بيجو 3008» فيس ليفت 2021 فئة «GT» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومنها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية، وخاصية التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية، ومخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات، وشعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة، ومقاعد جلد، وغيرها».

تحتوى طرازات «بيجو 3008» فئة «GT Pack»على كافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات «جنوط 19 بوصة، وخاصية الركن الذاتي، وكاميرا أمامية و خلفية، وشاشة متعددة الوظائف 10 بوصة، وغيرها».

بيجو 3008
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص
string(157) "https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaluegypt%2Fvideos%2F754345648579295%2F&show_text=false&width=560"

اقرأ أيضاً

أسعار ميكروباص «كينج لونج» موديل 2022

المال - خاص 3:17 م, السبت, 8 مايو 21

أحدث أسعار ومواصفات سيارات «نيسان قاشقاي» موديل 2021

المال - خاص 2:01 م, الجمعة, 7 مايو 21

«هيونداي» تتصدر تراخيص السيارات الكورية.. و«شيفروليه» في «الأمريكية» خلال أبريل 2021 (جراف)

أحمد عوض 12:26 ص, الجمعة, 7 مايو 21

«إم جي» في مقدمة تراخيص السيارات الصينية بوحدات المرور (جراف)

أحمد عوض 11:21 م, الخميس, 6 مايو 21

«نيسان» تقود تراخيص السيارات اليابانية في مصر خلال أبريل (جراف)

أحمد عوض 11:00 م, الخميس, 6 مايو 21

«فيات» تزيح «سكودا» من صدارة تراخيص السيارات الأوروبية في مصر خلال أبريل (جراف)

أحمد عوض 9:32 م, الخميس, 6 مايو 21