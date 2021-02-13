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مواصفات وأسعار سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 166.9 ألف جنيه
المال - خاص 1:06 ص, الأحد, 14 فبراير 21 1:06 ص, الأحد, 14 فبراير 21

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استقرت أسعار سيارات «بروتون ساجا 2021» الفئة الأولى «M- Standard» عند مستوي 166.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T- Standard» بنحو 188.9 ألفًا، والفئة الثالثة «A/T Premium» بقيمة بلغت 202.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى؛ وفقًات للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “ألفا عز العرب للسيارات” الوكيل المحلى للعلامة التجارية “بروتون” فى مصر.

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وينتمي طراز «بروتون ساجا» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة قدرها 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

  • بروتون ساجا
  • بروتون ساجا

الأبعاد الخارجية

الطول4.2 متر
العرض1.6 متر
الارتفاع1.5 متر
سعة الشنطة الخلفية413 لتر
بروتون ساجا 2021

بروتون ساجا 2021

دعمت سيارات «بروتون ساجا 2021» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمان ومنها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA».

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وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات هي «حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات».

وزودت «ساجا 2021» بنظام ترفيهي مكون من (راديو USB – CD -MP3 –بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات، ومخرج كهرباء 12V، وغيرها».

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فى حين، دعمت طرازات «بروتون ساجا 2021» فئة «A/T Premium» بنفس المواصفات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات ومنها «جنوط رياضيه 15، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجله القياده متعدده الوظائف، وسبويلر خلفى، وغيرها».

ويوضح البرشور التالي؛ المواصفات الكاملة لبروتون ساجا 2021:

بروتون ساجا 2021
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بقلم المال - خاص

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