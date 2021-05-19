مواصفات وأسعار سيارات «بروتون ساجا» موديل 2021

استقرت أسعار سيارات بروتون ساجا موديل 2021 الفئة الأولى «M- Standard» عند مستوى 166.9 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «A/T- Standard» بنحو 188.9 ألف، والفئة الثالثة «A/T Premium» بـ202.9 ألف جنيه فى السوق المحلية خلال مايو الحالي؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «ألفا عز العرب للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بروتون» فى مصر.

وينتمى طراز «بروتون ساجا» لفئة السيارات العائلية السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1300 سي سي، يولد قوة 95 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 120 نيوتن متر.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من والوقود 5.7 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4.2 متر العرض 1.6 متر الارتفاع 1.5 متر سعة الشنطة الخلفية 413 لتر

مواصفات بروتون ساجا

زودت سيارات «بروتون ساجا 2021» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة الفرامل BA».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «حساسات ركن خلفية، وسبويلر خلفى، وخاصية التحكم فى ارتفاع مقعد السائق، وإنذار ضد السرقة، ومكييف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهرباء، ومرايا كهرباء، وإشارات بالمرايا الجانبية، ومفتاح ريموت مشفر للتحكم فى الشنطة الخلفية، وكمبيوتر رحلات».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (راديو – CD -MP3 –بلوتوث – عدد 4 مكبرات صوتية – شاشة بيانات، ومدخل USB – مخرج كهرباء 12V، وغيرها».

بروتون ساجا 2021

تقدم طرازات «ساجا 2021» فئة «A/T Premium» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «جنوط رياضيه 15، وشاشة وسائط 7 بوصة، وكاميرا خلفية، وإضاءة نهارية للمصابيح، وعجله قياده متعدده الوظائف، وسبويلر خلفى، وغيرها».