سيــارات

مواصفات وأسعار سيارات «إم جي RX5» موديل 2021

تقدم الفئة الأولى بسعر 325 ألف جنيه
أحمد عوض 6:07 م, الأربعاء, 19 مايو 21 6:07 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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استقرت أسعار سيارات «إم جي RX5» موديل 2021 الفئة الأولى «Classic» عند مستوى 325 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 345 ألفًا، والفئة الثالثة «Luxury» بـ375 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال مايو الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة شركة «المنصور للسيارات» الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، إم جي» في مصر.

وينتمى طراز «MG RX5» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي تربو، يولد قوة 169 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات أوتوماتيك.

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وطبقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4545 مم
العرض1855 مم
الارتفاع1719 مم
سعة الشنطة الخلفية595 لتر
MG RX5


مواصفات إم جي RX5

دعمت سيارات «ام جي RX5» موديل 2021 الفئة الأولى «Classic» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة «وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامى، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للاطفال».

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وزودت ببعض التجهيزات والكماليات الأخرى، ومن أبرزها «مصابيح أمامية هالوجين مدعمة بإضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، ومثبت سرعة، وقضبان سقف، ومكيف هواء أتوماتيك مع مخارج خلفية، ومثبت سرعة، وزجاج كهربائي للنوافذ، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من “عدد 4 مكبرات صوتية – راديو- بلوتوث- مدخل USB، وغيرها».

MG RX5 2021

MG RX5 2021

وزودت سيارات «إم جي RX5» موديل 2021 الفئة الثانية «Comfort» بكل التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «مصابيح ضباب، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف “جلد”، وغلق مركزي للابواب بريموت، وتشغيل السيارة بدون مفتاح، وشاشة وسائط 8 بوصة، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة وغيرها».

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وتقدم طرازات «MG RX5» الفئة الثالثة «Luxury» بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومنها «وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، ومقاعد فرش جلد، وتحكم كهربائي في 6 اتجاهات لمقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية زنون مع إضاءة نهارية LED، وغيرها».

MG RX5
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بقلم أحمد عوض

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