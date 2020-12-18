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مواصفات وأسعار سيارات «أوبل كروس لاند» موديل 2021 (صور)

تقدم الفئة الأولى بسعر 324.9 ألف جنيه
المال - خاص 5:05 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20 5:05 م, الجمعة, 18 ديسمبر 20

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استقرت أسعار سيارات “أوبل كروس لاند” موديل 2021 الفئة الأولى «Elegance» عند مستوى 324 ألفًا و990 جنيهًا، وقُدرت الفئة الثانية «T/L» بنحو 349 ألفًا و990 جنيهًا خلال ديسمبر الحالى؛ وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “المنصور للسيارات” الوكيل الحصرى للعلامة التجارية “أوبل” فى مصر.

وينتمى طراز «كروس لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، يولد قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 205 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

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وطبقًا للاحصائيات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أوبل كروس لاند 2021

الأبعاد الخارجية

الطول4211 مم
العرض1765 مم
الارتفاع1605 مم
سعة الشنطة الخلفية410 لترات

أوبل كروس لاند 2021

دعمت طرازات “أوبل كروس لاند” موديل 2021 الفئة الأولى بالعديد من المواصفات ووسائل الأمان، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مراقبة ضغط الإطارات”.

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وتحتوى على مجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها “نظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، والنظام الذكى لركن السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة LED، وسبويلر خلفى، وحاسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، ومكيف هواء “مانيوال”، ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط رياضية 16 بوصة”.

اوبل كروس لاند 2021

كما زُودت “كروس لاند” بنظام ترفيهي مكون من (راديو- بلوتوث- عدد 6 مكبرات صوتية)، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها.

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دعمت طرازات “أوبل كروس لاند 2021” الفئة الثانية بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومن أبرزها “فتحة سقف بانوراما، وحساسات أمامية، ومكييف هواء أتوماتيك، وخاصية التحكم كهربائيًّا فى المقاعد الأمامية، وشاشة بيانات 3.5 بوصة، وفرش جلد، وغيرها”.

أوبل كروس لاند 2021
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بقلم المال - خاص

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