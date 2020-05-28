مواصفات وأسعار سيارات أوبل جراند لاند 2020 (صور)

أعلنت شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلي للعلامة التجارية “أوبل” في مصر، أسعار سيارات أوبل جراند لاند 2020 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة 430 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «H/L» بقيمة 470 ألف جنيه، وقدرت الفئة الثالثة “T/L” بنحو 500 ألف جنيه في السوق المحلية خلال مايو الحالي.

وينتمى طراز «أوبل جراند لاند» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم / متر.

أوبل جراند لاند

الأبعاد الخارجية

الطول 4477 مم العرض 1856 مم الارتفاع 1609 مم سعة الشنطة الخلفية 514 لتر

مواصفات أوبل جراند لاند 2020

زودت طرازات «أوبل جراند لاند 2020» الفئة الأولى «Elegance»، بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

ودعمت بمصابيح ضباب أمامية ومصابيح خلفية LED، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وجنوط رياضية 17 بوصة، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – USB – 6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة)، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء “مانيوال”، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، وغيرها».

واحتوت «أوبل جراند لاند» 2020 الفئة الثانية «HIGH LINE» على المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

ودعمت بمصابيح ضباب أمامية ومصابيح خلفية LED، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – USB – 6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة)، وفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، وغيرها».

وزودت ببعض الكماليات الإضافية ومنها «نظام زر لتشغيل/إيقاف المحرك، ومكييف هواء أوتوماتيكى مزودج، وجنوط رياضية 18 بوصة، وفرش قماش جلد، وزودت بخاصية التحكم كهربائيًا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، ونظام فتح / غلق الأبواب باللمس، وحساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، ومقاعد خلفية قابلة للطى، وحساسات مطر، وغيرها».

أوبل جراند لاند 2020

ودعمت طرازات «أوبل جراند لاند» الفئة الثالثة “T/L” على المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومن أبرزها «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج توزيع الفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP».

واحتوت على مصابيح ضباب أمامية ومصابيح خلفية LED، ومثبت سرعة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وفتحة سقف بانوراما، وحساسات ركن خلفية، وعجلة القيادة قابلة للضبط، وخاصية التحكم في مستوي الصوت عبر عجلة القيادة، والنظام الترفيهي مكون من (راديو – USB – 6 مكبرات صوتية – شاشة وسائط 7 بوصة).

ودعمت بفرامل يد كهربائية، وحساسات ركن خلفية، ومكييف هواء، وخاصية ضبط مقعد المقاعد الأمامية، ونظام زر لتشغيل/إيقاف المحرك، ومكييف هواء أوتوماتيكى مزودج، وفرش قماش جلد، وزودت بخاصية التحكم كهربائيًا بمقعد السائق، وكاميرا خلفية، ونظام فتح / غلق الأبواب باللمس، وحساس لفتح الشنطة أوتوماتيكيا، ومقاعد خلفية قابلة للطى، وحساسات مطر، وجنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».