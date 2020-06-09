مواصفات وأسعار سيارات أوبل انسيجنيا 2020 (صور)

قدرت شركة “المنصور للسيارات”، الوكيل المحلي للعلامات التجارية “أوبل” في مصر، أسعار سيارات أوبل انسيجنيا 2020 الفئة الأولى «Elegance» بقيمة 469 ألفًا و990 جنيهًا، وقدرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 499 ألفًا و990 جنيهًا في السوق المحلية خلال يونيو الحالي.

وينتمى طراز «أوبل انسيجنيا» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تعتمد على منظومة الجرّ الأمامى، وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى مدة زمنية 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5.9 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4897 مم العرض 1863 مم الارتفاع 1455 مم سعة الشنطة الخلفية 490 لتر

مواصفات أوبل انسيجنيا 2020

زودت طرازات أوبل انسيجنيا 2020 بمجموعة من المواصفات القياسية ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP».

احتوت على جنوط رياضية 18 بوصة، وفوانيس ضباب أمامية وخلفية، وخاصية طى المرايات الجانبية كهربائيًّا، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وغيرها”.

توضح القائمة التالية المواصفات الكاملة لسيارات أوبل إنسيجنيا فئة «Elegance» المطروحة فى السوق المحلية:

أوبل انسيجنيا

أوبل إنسيجنيا 2020

دعمت أوبل إنسيجنيا الفئة الثانية بنفس المواصفات القياسية ووسائل الأمان، من أبرزها «الوسائد الهوائية، ونظام فرامل المانعة للانغلاق “ABS”، وتوزيع إلكترونى للفرامل “EBD”، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP».

ودعمت بجنوط رياضية 18 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، فضلًا عن خاصية طى المرايات الجانبية كهربائيًا، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وإضاءة المرايات الخارجية LED، وتكييف هواء أوتوماتيكي، وحساسات مطر، والمصابيح الأمامية زينون، وفتحة سقف كهربائية، وتكييف خلفي، وغيرها».