مواصفات وأسعار «سوزوكي ديزاير» موديل 2022

أعلنت شركة «مودرن موتورز»، الوكيل المحلي للعلامة التجارية «سوزوكي» فى مصر، عن أحدث أسعار سيارات سوزوكي ديزاير موديل 2022 الفئة الأولى «GL» بقيمة بلغت 231.9 ألف جنيه، والفئة الثانية «GLX» بـ267.9 ألف جنيه، والفئة الثالثة «GLX with Screen» بنحو 283.9 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الماضى.

ينتمي طراز «ديزاير» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة قدرها 85 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 113 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «سوزوكى»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 3995 مم العرض 1735 مم الارتفاع 1515 مم سعة الشنطة الخلفية 211 لتر

مواصفات سوزوكي ديزاير 2022

زودت طرازات سوزوكي ديزاير ببعض المواصفات ووسائل الأمان من بينها «وسائد هوائية للمقاعد الأمامية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وحساسات ركن خلفية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة».

دعمت السيارة بمجموعة من التجهيزات « وزر تشغيل / إيقاف المحرك – مصابيح ضباب أمامية – مرايات جانبية كهربائية – إمكانية التحكم في وضع عجلة القيادة – خاصية الدخول داخل السيارة دون مفتاح – التحكم في ارتفاع مستوى مقعد السائق – مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية – سبويلر خلفي – جنوط رياضية 15 بوصة».

تقدم طرازات «ديزاير» بنظام ترفيهي مكون من «راديو، مدخل USB، ومكبرات صوتية، وغيرها».