سيــارات

مواصفات وأسعار «بي واي دي F3» موديل 2021 (صور)

قدرت بنحو 168 ألف جنيه
المال - خاص 2:27 م, السبت, 17 أكتوبر 20 2:27 م, السبت, 17 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استقرت أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 عند مستوي 168 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى، وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “بي واي دي، ولادا” في مصر.

وينتمى طراز «بي واى دي F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “”مانيوال”.

اقرأ أيضا  زيادة 10 آلاف جنيه فى أسعار سيارات أوبل جراند لاند

ووفقًا للاحصائيات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

بي واي دي F3

الأبعاد الخارجية

الطول4533 مم
العرض1705 مم
الارتفاع1490 م
سعة الشنطة الخلفية360 لتر
سعة خزان الوقود50 لتر
BYD F3

بي واي دي F3

تقدم سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 بمجموعة من وسائل الأمان، ومن أبرزها “الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD”.

اقرأ أيضا  بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار ومواصفات سيارات نيسان قاشقاي موديل 2021 (صور)

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

ودعمت ببعض الكماليات ومنها إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ومرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها”.

BYD F3
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 (صور)

المال - خاص 6:20 م, الأثنين, 27 يوليو 20

أسعار ومواصفات سيارات «بي واي دي F3» موديل 2020 (صور)

المال - خاص 1:23 م, الأحد, 12 يوليو 20

مواصفات وأسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2020 (صور)

المال - خاص 11:31 ص, الأثنين, 27 أبريل 20

أسعار ومواصفات سيارات بي واي دي F3 موديل 2020 (صور)

المال - خاص 1:16 م, الأربعاء, 6 نوفمبر 19