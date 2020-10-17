مواصفات وأسعار «بي واي دي F3» موديل 2021 (صور)

استقرت أسعار سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 عند مستوي 168 ألف جنيه فى السوق المحلية، خلال أكتوبر الحالى، وفقا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة “الأمل لتصنيع وتجميع السيارات” الوكيل الحصري للعلامة التجارية “بي واي دي، ولادا” في مصر.

وينتمى طراز «بي واى دي F3» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة قدرها 108 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات “”مانيوال”.

ووفقًا للاحصائيات المعلنة عن «BYD»، تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من والوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4533 مم العرض 1705 مم الارتفاع 1490 م سعة الشنطة الخلفية 360 لتر سعة خزان الوقود 50 لتر

بي واي دي F3

تقدم سيارات «بي واي دي F3» موديل 2021 بمجموعة من وسائل الأمان، ومن أبرزها “الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD”.

وتحتوي على مجموعة من التجهيزات والكماليات، ومنها “مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED، وجنوط رياضية 15 بوصة، ومكيف هواء، وباور ستيرنيج، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

ودعمت ببعض الكماليات ومنها إيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ومرايات جانبية كهربائية، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها”.