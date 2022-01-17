سيــارات

مواصفات وأسعار «بيجو 301» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 246 ألف جنيه
أحمد عوض 6:15 م, الأثنين, 17 يناير 22 6:15 م, الأثنين, 17 يناير 22

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حددت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» فى مصر، أسعار سيارات «بيجو 301» موديل 2022 الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 246 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 275 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «بيجو 301» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 115 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات “أوتوماتيك”.

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ووفقًا للبيانات المعلَنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.6 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول4445 مم
العرض1953 مم
الارتفاع1474 مم
سعة الشنطة الخلفية506 لترات

مواصفات بيجو 301 موديل 2022

زودت سيارات «بيجو 301» موديل 2022 ببعض المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ ومن أبرزها «عدد 2 وسادة هوائية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إليكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة».

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ودُعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات؛ ومنها «مصابيح ضباب أمامية، ومكيف هواء، وعجلة القيادة متحركة في اتجاهين، وتحكم عن بُعد في فتح وغلق الأبواب والشنطة الخلفية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وإمكانية ضبط مستوى ارتفاع المقاعد، والإكصدام الأمامي والخلفي بلون السيارة، وجنوط 16 بوصة».

وتحتوى السيارة على نظام ترفيهي مكون من «التحكم في راديو عبر عجلة القيادة- مدخل USB- بلوتوث، وغيرها».

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بيجو 301

بيجو 301 موديل 2022

تقدم طرازات «بيجو 301» الفئة الثانية «Allure» بنفس التجهيزات الموجود بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات؛ ومن أبرزها «مثبت ومحدد سرعة، وحساسات ركن وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب led، ومرايات جانبية كهربائية، وإمكانية طي المقاعد الخلفية، ومسند يد أمامي مع مساحة تخزين، وعجلة القيادة متعددة الوظائف ومكسوّة من الجلد، وشاشة مرآة للهاتف، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها».

ألوان بيجو 301

تقدم طرازات «بيجو 301» عبر 4 خيارات من الألوان المتاحة داخل السوق المحلية؛ على النحو التالي؛

بيجو 301
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بقلم أحمد عوض

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