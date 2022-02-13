مواصفات وأسعار «بيجو 3008» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 530 إلى 660 ألف جنيه

أعلنت شركة «مانسكو»، الوكيل الحصري للعلامة التجارية «بيجو» في مصر، عن أسعار سيارات «بيجو 3008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» بقيمة بلغت 530 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure Pack» بنحو 580 ألفًا، والفئة الثالثة «GT» بـ655 ألفًا، والفئة الرابعة «GT – Red interior» بنحو 660 ألف جنيه داخل السوق المحلية.

ينتمي طراز «بيجو 3008» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو»، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة فى مدة زمنية 8.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4447 مم العرض 1841 مم الارتفاع 1615 مم سعة الشنطة الخلفية 520 لترًا

مواصفات بيجو 3008 موديل 2022

تقدم سيارات «بيجو 3008» موديل 2022 الفئة الأولى «Active Pack» ببعض المواصفات ووسائل الأمان ومن أبرزها «الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية – فرامل مانعة للانغلاق ABS- توزيع إلكتروني للفرامل EBD- برنامج التوازن الإلكتروني ESP- خاصية تدعيم الفرامل ABA- أنظمة مساعدة صعود المرتفعات HAC- وتنبيه للسائق – ومراقبة ضغط الإطارات – مانع إدارة المحرك “ايموبليزر” – إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية».

وزودت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة – فرامل يد كهربائية – زر تشغيل/ إيقاف المحرك – حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية – حساسات مطر – مصابيح ضباب أمامية وخلفية LED- مكيف هواء أوتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية – امكانية التحكم فى المقاعد الأمامية – عجلة القيادة متعددة الوظائف – مسند يد أمامي خلفي – مرآة ذاتية التعتيم – مرايات جانبية كهربائية مزودة بخاصية التسخين -جنوط 17 بوصة».

وتحتوي السيارة على نظام ترفيهي مكون من “عدد 6 مكبرات صوتية – بلوتوث – مدخل USB مع إمكانية الاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول – شاحن لاسلكي – لوحة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة – شاشة وسائط 8 بوصة، وغيرها”.

بيجو 3008 موديل 2022

دعمت طرازات «بيجو 3008» فئة «Allure Pack» بنفس التجهيزات والمواصفات الموجودة بالفئة السابقة، بالإضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فتحة سقف بانوراما – امكانية فتح وغلق الشنطة الخلفية كهربائيًّا – فرش المقاعد من القماش والجلد – امكانية التحكم فى مقعد السائق كهربائيًّا مع خاصية التدليك وتدفئة المقاعد – جنوط رياضية 18 بوصة، وغيرها».

زودت طرازات «بيجو 3008» موديل 2022 فئة «GT» بنفس التجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «إمكانية التحكم كهربائيًّا بمقعد السائق، وخاصية التدليك والتدفئة للمقاعد الأمامية – التحكم في مستوى إضاءة المصابيح الأمامية – مخرج عادم خلفي ثنائي الفتحات – شعار GT Line على الجسم الخارجي للسيارة – مقاعد جلد، وغيرها».