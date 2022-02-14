مواصفات وأسعار «بيجو 2008» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 373 إلى 440 ألف جنيه

أعلنت شركة «مانسكو» الوكيل الحصري للعلامة التجارية في مصر، عن أسعار سيارات «بيجو 2008» موديل 2022الفئة الأولى «Active» بقيمة بلغت 373 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Allure» بنحو 403 ألفًا، والفئة الثالثة «GT Line» بـ440 ألف جنيه فى السوق المحلية.

ينتمي طراز «بيجو 2008» لفئة السيارات متعددة الاستخدامات «SUV» مزودة بمحرك مكون من 3 اسطوانات، سعة 1200 سي سي تيربو، ينتج قوة 130 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات “أوتوماتيك”.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «بيجو» تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.9 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 5 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4300 مم العرض 1550 مم الارتفاع 1550 مم سعة الشنطة الخلفية 434 لتر

مواصفات بيجو 2008

زودت سيارات «بيجو 2008» بموديل 2022– الفئة الأولى- بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومنها «الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني للفرمل EBD، ودعم لأنظمة الفرمل EBA، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وحساسات ركن خلفية، وقفل مركزي للأبواب».

ودعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها «مصابيج أمامية هالوجين مع إضاءة نهارية LED، وجنوط رياضية 16 بوصة، وطي المرايات الجانبية كهربائيًا، وعجلة القيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت ومحدد سرعة، وامكانية التحكم في المقاعد، ومكييف هواء».

وتحتوى على نظام ترفيهي مكون من (عدد 6 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة، وبلوتوث، خاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف الذكية)، وغيرها».

بيجو 2008 موديل 2021

تقدم طرازات «بيجو 2008» – الفئة الثانية – بنفس المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «زر تشغيل/ إيقاف المحرك، وكاميرا خلفية، وخاصية التحكم فى وضعية القيادة، ومكييف هواء أتوماتيك، وفرامل يد كهربائية، وشاشة عدادات ديجيتال 10 بوصة، وغيرها».

زودت سيارات «بيجو 2008» – الفئة الثالثة – بكافة التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «وسائد هوائية جانبية، وحساسات ركن أمامية، ونظام تنبية النقطة العمياء، وفتحة سقف بانوراما، وفرش المقاعد من الجلد، ومرآة داخلية ذاتية التعتيم، ومسند يد أمامي، وغيرها».