مواصفات وأسعار «إم جي HS» موديل 2022

أعلنت شركة «المنصور للسيارات»، الوكيل المحلي للعلامات التجارية «شيفروليه، وأوبل، وإم جي» في مصر، عن أحدث أسعار سيارات إم جي HS موديل 2022 الفئة الأولى «Baseline» بقيمة بلغت 570 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Luxury» بنحو 575 ألف جنيه، والفئة الثالثة «LFC Edition» بـ580 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال يوليو الحالى.

ينتمي طراز «MG HS» لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام «SUV»، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوارن 250 نيوتن/ متر، متصل بنقل حركة سباعي السرعات “أوتوماتيك”.

مواصفات «إم جي HS» موديل 2022

دعمت سيارات إم جي HSفئة «Luxury» بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ من بينها «عدد 6 وسائد هوائية، وأنظمة الفرامل المتعددة ABS + EBD CBC + TCS + VDC+ HAZ – HHC BDW ARP +HDC،

وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة النقطة العمياء، وخاصية التحذير عند فتح الأبواب فى حال مرور السيارات بالقرب، والتحذير عند الانعطاف من الحارة المرورية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات، ومنها «مصابيح ليد أمامية وخلفية مدعومة بإمكانية التشغيل أتوماتيكيًّا، ومصابيح ضباب خلفية، وخاصية طي وتسخين المرايات الجانبية كهربائيًّا، وإمكانية فتح الشنطة الخلفية أتوماتيكيًّا، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، وفتحات شكمان مزوجة، وجنوط رياضية 18 بوصة».

زودت طرازات «MG HS» ببعض الكماليات الأخرى، من أبرزها «مثبت سرعة، وخاصية الدخول الذكي، وزر نظام القيادة الرياضية عبر عجلة القيادة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف،

ومكيف هواء ثنائي التحكم مع وجود مخارج خلفية وسخانات فى المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من شاشة عدادات ذكية 12.3 بوصة، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية كهربائيًّا، وفتحة سقف بانوراما، شاشة وسائط 10.1 بوصة مدعومة بخاصية الاتصال مع أجهزة الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الذكية، وغيرها»

تحتوى طرازات «ام جي HS» فئة «LFC Edition» بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فرش رياضي داخلي أحمر اللون، وشعار نادي ليفربول».

ألوان «إم جي HS» موديل 2022

تقدم سيارات «MG HS» عبر 4 ألوان داخل السوق المحلية هي «الأحمر، والأزرق، والأبيض، والأسود».