مواصفات وأسعار «إم جي 5» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 242 إلى 282 ألف جنيه

حددت أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022 الفئة الأولى «Classic» بقيمة بلغت 242 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 262 ألف جنيه، والفئة الثالثة «Luxury» بـ282 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ام جي» في مصر.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

الأبعاد الخارجية

الطول 4601 مم العرض 1818 مم الارتفاع 1489 مم سعة الشنطة الخلفية 512 لترًا

مواصفات «إم جي 5» موديل 2022

تقدم طرازات «إم جي 5» موديل 2022 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايات الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

زودت سيارات «MG 5» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرا خلفية».

دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى «عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».

إم جي 5 موديل 2022

تقدم طرازات «ام جى 5» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد، وسخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».