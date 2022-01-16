سيــارات

مواصفات وأسعار «إم جي 5» موديل 2022

تقدم بأسعار تبدأ من 242 إلى 282 ألف جنيه
أحمد عوض 12:34 ص, الأثنين, 17 يناير 22 12:34 ص, الأثنين, 17 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

حددت أسعار سيارات «إم جي 5» موديل 2022 الفئة الأولى «Classic» بقيمة بلغت 242 ألف جنيه، وسعرت الفئة الثانية «Comfort» بنحو 262 ألف جنيه، والفئة الثالثة «Luxury» بـ282 ألف جنيه داخل السوق المحلية خلال نوفمبر الحالى؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «المنصور للسيارات» الوكيل الحصري للعلامة التجارية «ام جي» في مصر.

ينتمي طراز «MG5» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 5.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

اقرأ أيضا  «فولكس فاجن» على رأس قائمة تراخيص الطرازات الكهربائية فى مصر

الأبعاد الخارجية

الطول4601 مم
العرض1818 مم
الارتفاع1489 مم
سعة الشنطة الخلفية512 لترًا
ام جي5

مواصفات «إم جي 5» موديل 2022

تقدم طرازات «إم جي 5» موديل 2022 – الفئة الأولى- ببعض المواصفات ووسائل الأمان ، ومن أبرزها «وسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات».

اقرأ أيضا  زيادات في أسعار «سيات تاراكو» تصل إلى 15 ألف جنيه

دعمت بمجموعة من التجهيزات والكماليات ومنها «مثبت سرعة، وخاصية تشغيل المصابيح الأمامية أوتوماتيك (هالوجين)، وضبط المرايات الخارجية كهربائيا، ومكيف هواء، وخاصية تعديل المقاعد الأمامية، كما تحتوى على نظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وبلوتوث، ومدخل USB، وغيرها».

ام جي 5

زودت سيارات «MG 5» – الفئة الثانية – بكافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى؛ ومن أبرزها «نظام توجيه عجلة القيادة تلقائيًّا حسب سرعة القيادة، ومصابيح إضاءة نهارية، وسخانات بالمرايا الجانبية، وحساسات للركن خلفية، وكاميرا خلفية».

اقرأ أيضا  أسعار ومواصفات «إم جي ZS» موديل 2022

دعمت تلك الفئة ببعض الكماليات الأخرى «عجلة قيادة متعددة الوظائف، وتكييف يدوي، ومفتاح زكي لتشغيل السيارة، وعجلة قيادة جلد، ونظام Inkalink Media System للربط بين الهاتف والتطبيقات الذكية (Apple CarPlay + Android Auto) متصلة بشاشة عرض 8 بوصة تعمل باللمس، وغيرها».

MG5 2022

إم جي 5 موديل 2022

تقدم طرازات «ام جى 5» – الفئة الثالثة – بنفس التجهيزات الموجودة بالفئات السابقة، إضافة إلى بعض الكماليات الأخرى ومن أبرزها «فرامل يد إلكترونية، وسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وكاميرا للركن 360 درجة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ومقاعد جلد، وسخانات فى الكراسي الأمامية، وغيرها».

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد عوض

ملف الكاتب أحمد عوض

اقرأ أيضاً

بدء العمل في أول محطة متنقلة لتموين الغاز للسيارات بأسوان

أماني العزازي 9:33 م, الأحد, 16 يناير 22

بعد انتهاء «الأوفر برايس» .. تعرف على أسعار سيارات «شيفروليه كابتيفا» في مصر

أحمد عوض 5:28 م, الأحد, 16 يناير 22

سعر ومواصفات «جاك J7» موديل 2022 في مصر

أحمد عوض 5:20 م, الأحد, 16 يناير 22

مبيعات سيارات الركاب في الهند تهبط لأدنى مستوياتها بالربع الأخير من 2021

محمد عبد السند 4:47 م, الأحد, 16 يناير 22

طلبات شراء بطاريات السيارات من «إل جي» لحلول الطاقة تسجل 217 مليار دولار

أحمد فراج 11:33 ص, الأحد, 16 يناير 22

%51.7 ارتفاعاً لصادرات مصر من السيارات بقيمة 86 مليون دولار

أحمد عوض 9:38 ص, الأحد, 16 يناير 22