مواصفات سيارة «الإنتاج الحربى» بيك أب «EM»

تتميز سيارة بيك أب «EM» التى أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، أمس عن توقيع شراكة مع شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيعها فى مصنع 999 الحربى بأنها تعمل بمحرك متسوبيشى بتكنولوجيا يابانية (4G69S4N) ( GB V) سعة 2378 سم3، وبها ناقل حركة 5 سرعات، تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كـابينة مفردة 2×4).

استهلاك سيارة بيك أب «EM» من الوقود

سيارة بيك أب «EM» بها 2 أسطوانة غاز سعة 170 لترا تقطع مسافة 350 كم، وتانك بنزين سعة 35 لترا يقطع مسافة 300 كم، ويسجل استهلاك الوقود بالسيارة لكل 100 كم كالتالى: الغاز 11.8م3 ، والبنزين 12.3 لتر.

مواصفات أمان سيارة بيك أب «EM»

وعن مواصفات الأمان فالسيارة بيك أب «EM» بها نظام فرامل مانع الانزلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD وقضبان فولاذية بالأبواب للحماية، وتحوى 2 وسادة هوائية.

عجلة القيادة بالسيارة بيك أب «EM» متعددة الوظائف، وبها حامل أكواب، ومساحة تخزين داخلية، وزجاج كهرباء، وشاحن USB، ونظام تحكم فى المرايات الخارجية، وحجم الإطارات R1765/265 .

حمولة السيارة بيك أب «EM» وأبعادها

وتسجل حمولة السيارة بيك أب «750 كجم، أما أبعادها فيصل طول الكابينة المزدوجة 5560 مم، وعرضها 1840 مم، وارتفاعها، 1850 مم، فيما تسجل أبعاد الصندوق كالتالى: الطول 1815 مم، والعرض 1520 مم، والارتفاع 515 مم.

يشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربى أسست شركة مصرية/إماراتية لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين بسواعد مصرية كسابقة أولى فى مصر، تحت إسم «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» «EM» لإنتاج وتصنيع وتسويق السيارات، ويتمثل المساهمين فى (الهيئة القومية للانتاج الحربى، مصنع 999 الحربى، شركة إم جلورى الإماراتية لتصنيع السيارات.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسى، وزير الإنتاج الحربى، فى تصريحات للصحفيين على هامش احتفال الوزارة بتوقيع اتفاقية التصنيع المشترك مع الشركة الإماراتية أمس، أنه سيتم بموجب هذا التعاون المشترك إنتاج سيارة بيك أب بإسم «EM» والتى تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين، بموديلات وأنواع مختلفة (كابينة مزدوجة 2×4، كابينة مزدوجة 4×4، كـابينة مفردة 2×4).

وأوضح أن هذا التعاون يسهم فى إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة ومحاربة للتلوث وتقليلاً للانبعاثات الضارة، ويأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات فى مصر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والثروات المعدنية المتاحة بالدولة فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات، والاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة فى مصر مؤخرًا، موضحا أن السيارة EM هى نموذج تصنيعى عربى نطمح لتسويقه عالمياً.

المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وقع على عقد التعاون هو والمهندس مختار عطا خيرى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، والدكتورة ماجدة العزعزى رئيس مجلس إدارة شركة «إم جلورى» الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب، جاء ذلك بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام.

12 ألف وحدة ســنوياً حجــم الطـاقـة الإنتـاجية.. وبدء الإنتـاج خــلال النصـف الأول من 2022

ومن المخطط أن تبلغ الطاقة الانتاجية الناجمة عن التعاون مع الشركة الإماراتية (12) ألف سيارة سنوياً لتلبية احتياجات السوق المحلية والأفريقى، على أن يبدأ الإنتاج الكمى فى النصف الأول من 2022.