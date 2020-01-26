«موازنة النواب»: تصنيف موديز للبنوك المصرية نتيجة تعاون البرلمان والحكومة

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمنح مؤسسة “موديز” العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصري نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية .

وأشار إلى أن تصنيف “موديز” جاء نتيجة للتعاون المثمر والتوافق بين البرلمان ممثل في لجنة الخطة والموازنة والحكومة.

ولفت وكيل الخطة والموازنة فى تصريحات له اليوم، إلى أن تصنيف مؤسسة موديز العالمى يعتبر مؤشر إيجابي للاقتصاد المصري وانعكاس حقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والذى تم تطبيقه بعد أكثر من 3 سنوات .

الخطة والموازنة: معدل النمو الاقتصادي المصري وصل إلى 5.8%

وشدد علي أن معدل النمو الاقتصادى المصرى وصل إلى 5.8% ويكاد يكون ضعف معدل النمو العالمى الذى يصل إلى 3%.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن معدل النمو الإقتصادى المصرى اقترب من وصوله إلى 6 % ، فى الوقت الذى يصل فيه معدل النمو الإقتصادى فى دول اخرى إلى صفر، بينما يصل فى دول أخرى يصل إلى تحت الصفر.

وتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصرى وينطلق انطلاقة جيدة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، لو تم التغلب على الظروف المحيطة به خاصة الأوضاع فى ليبيا والتدخل التركى السافر فى الشأن الليبى.

ورفعت موديز العالمية التصنيف الائتماني لخمسة بنوك محلية هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية ، من مستوى ” B3 ” إلى مستوى ” B2 “، فيما رفعت تصنيف بنك الإسكندرية من مستوى ” B2″ إلى مستوى ” B1 “، كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبنوك الخمسة إلى مستقرة بدلا من إيجابية.