موازنة الصحة ترتفع إلى 54.9 مليار جنيه

خصصت الحكومة نحو 55 مليار جنيه لموازنة النظام العام وشئون السلامة العامة “تضم الداخلية والمحاكم”، فى مشروع موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، بزيادة نحو 5 مليارات جنيه عن مشروع موازنة العام المالى الجارى 2016/2017.

وبذلك تكون مخصصات قطاعات الداخلية والمحاكم قد تفوقت، كعادتها كل عام، على موازنة الصحة بنحو 100 مليون جنيه، حيث خصصت الحكومة نحو 54.9 مليار جنيه، مرتفعة عن مخصصات العام المالى الماضى بنحو 6 مليارات جنيه عن العام المالى الماضى.

وضمت وزارة المالية بداية من العام المالى الجارى، جميع مستشفيات الجيش إلى موازنة الصحة متعللة، بأن هذا التبويب هو التبويب الأقرب إلى الموازنات الدولية، وهى فى الحقيقة تحاول الوصول بمستهدفات الصحة والتعليم إلى المخصصات المنصوص عليها دستوريا بنسبة 10% من جملة الناتج المحلى الإجمالى.

ومن المعروف أن بدء العمل بالموازنة الجديدة سيكون مطلع يوليو المقبل على أن ينهى مجلس النواب مناقشاته حول الموازنة نهاية يونيو المقبل.