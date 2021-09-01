موازنات متفائلة لتطوير المرافق بمدن الصعيد الجديدة خلال العام المالى الحالى

تزامنًا مع السعى لجذب مزيد من المستثمرين

يتبنى مجموعة من رؤساء أجهزة مدن عمرانية جديدة فى الصعيد، نظرة تفاؤلية فى موازنات العام المالى الحالى، وذلك لضخ مزيد من الاستثمارات لتطوير البنية التحتية وتأهيل المدن لجذب مزيد من الاستثمارات العقارية والخدمية.

تواصلت «المال» مع عدد من رؤساء أجهزة المدن لمعرفة الخطط الاستثمارية لهم والتحديات والأهداف المرتبطة بالعام المالى الجديد، التى جاءت متوافقة إلى حد كبير فى إنهاء أعمال المرافق من الطرق والكهرباء وتوصيل الغاز، إلى جانب العمل على ترفيق توسعات جديدة بالمدن لاستيعاب الطلب المتزايد.

«رضوان»: قنا ترصد 616 مليون جنيه.. وسيطرة نسبية لـ «سكن مصر»

بداية، قال المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إن الجهاز يستهدف تنفيذ أعمال بنية تحتية وضخ استثمارات بقيمة 616 مليون جنيه فى العام المالى 2020/2021، منها نحو 310 مليونًا لمنطقة غرب قنا، وذلك لاستهداف تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بالمنطقة وإنشاء مرافق المياه والكهرباء.

وأما عن باقى الاستثمارات، فقد أوضح «عبد الرشيد» أنه من المستهدف ضخ 306 ملايين لتطوير منطقة شرق قنا الجديدة، على أن تسيطر أعمال إنشاء وحدات مشروع سكن مصر على النسبة الأكبر منها.

وعن خطة تنفيذ تلك الاستثمارات، فقد أشار «عبد الرشيد» إلى أن الجهاز ينوى تنفيذ عدة مشروعات متنوعة، منها أعمال مرافق عامة وسياحية لكل من الحى الثالث والرابع بالمدينة، بخلاف العمل على إنهاء المرافق الأساسية من الكهرباء والبنية التحتية لتوسعات جديدة بمساحة 2000 فدان بشرق قنا، تمهيداً لطرحها على المستثمرين.

ووفقاً لملفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أفادت بإتاحة 4 قطع أراضٍ بمدينة قنا الجديدة، منها واحدة بغرض إقامة تجمع عمرانى متكامل، وأوضح رئيس الجهاز أنها لم تكن المرة الأولى التى طرحت فيها أرض للعمرانى المتكامل، إذ تم طرح ذلك سابقا،ً ولكن تم رفض العرض المقدم لها فنياً.

يذكر أيضاً أن مدينة قنا الجديدة من أوائل المدن التى قامت بإنشاء مدرسة خاصة بالطلاب المتفوقين على مساحة 7 آلاف متر، وبتكلفة 23 مليون جنيه.

يشار إلى أنه تم إنشاء مدينة قنا الجديدة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 197 لسنة 2000، وهى تقع شرق النيل على بعد لا يزيد على 8 كيلومترات من مدينة قنا الحالية، وتقع على مساحة 24.2 ألف فدان، منها 7 آلاف كتلة عمرانية.

من جانبه، قال أشرف فتحى رئيس جهاز مدينة ملوى الجديدة فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إنها تستهدف ضخ استثمارات تقدر بقيمة 130 مليون خلال العالم المالى الحالى مقارنة بـنحو 136 مليونًا فى العالم المالى الماضي.

وأوضح فتحي، أن تلك الاستثمارات ستركز على إنشاء مدرسة ووحدة صحية وحضانة، وبناء سوق تجارية تتكون من 8 محال، إضافة إلى ترفيق العمارات وقطع الأراضى السكنية من مياه وكهرباء وطرق.

وتابع رئيس الجهاز، تمكنت شركتا الفايد لمحطات الوقود، ونماء للمقاولات من الاستحواذ على قطعتى أرض بنشاط إقامة محطتى وقود.

وفى يونيو الماضي، تم البدء فى أعمال تشطيبات لـنحو 1024 سكنية (32 عمارة) “أرضى + 7 أدوار متكررة” بمشروع. JANNA بمدينة ملوى الجديدة بنسبة إنجاز بلغت نحو %65.

ولفت فتحي، إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى وأعمال البناء بمعظم عمارات المشروع، والبدء فى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، وبلغ حجم الاستثمارات حوالى 250 مليون جنيه فى قطاعى الإسكان والطرق بالمدينة.

وأشار سابقاً إلى أنه تم تكليف الشركة المصرية للاتصالات للقيام بأعمال تخطيط وتنفيذ شبكات الاتصالات، عن طريق جهاز المدينة للعمل على توافر جميع الخدمات بها.

وأكد، أن ذلك يأتى استكمالًا لمراحل تنفيذ الأعمال المختلفة بالمرحلة الأولى من مدينة ملوى الجديدة، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على جميع الشركات بزيادة معدلات التنفيذ وسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات حتى يتم الانتهاء من الأعمال فى الموعد المحدد طبقًا للبرامج الزمنية، مع اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة للوقاية لحماية العاملين بالمشروعات من فيروس كورونا

جدير بالذكر أن مدينة ملوى الجديدة من المفترض أن تحتوى على جميع أنواع الإسكان ومشروعات الخدمات والاستثمارات بمختلف أنشطتها.

«عبدالله»: «غرب ناصر» تأمل فى ضخ 548 مليون جنيه

وفى ذات السياق، قال ياسر عبدالله رئيس جهاز مدينة غرب ناصر بأسيوط، إنه يستهدف ضخ استثمارات تقدر بنحو 548 مليون جنيه فى العام المالى الحالي.

وتابع إنه مستهدف إنشاء مشروعات جديدة متنوعة بالمدينة، ومركز شباب مصغر، وسوق تجارية تتكون من 12 محلًا، إضافة إلى أعمال ترفيق بالمدينة من كهرباء ومحطة مياة وأعمال رى وصرف وطرق.

وأوضح «فتحي» أنه تم الانتهاء من تنفيذ عمارات سكن مصر، وعددهم 110 عمارات، بإجمالى 2640 وحدة، فضلاً عن الانتهاء من 66 عمارة إسكان اجتماعى بإجمالى 1584 وحدة، وبتكلفة 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ جامعة خاصة، ومن المتوقع تشغيليها خلال هذا العام، إضافة إلى مجتمعات عمرانية متكاملة، ومدرسة دولية، وأنشطة إدارية وتجارية، كما لفت إلى أن إجمالى الاستثمارات بالمدينة وصل الى 5.4 مليار جنيه.

وخلال الأيام الماضية، قام المهندس جمال طلعت نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن بجولة بمدينة ناصر فى غرب أسيوط، لتفقد عمارات سكن مصر بإجمالى 2640 وحدة سكنية نموذج 3 غرف وصالة.

ويجرى تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع للمشروع للظهور بالمظهر الجمالى وكمتنفس للحاجزين لوحدات المشروع، إضافة إلى عمارات مشروع “سكن لكل المصريين” بإجمالى 1584 وحدة سكنية، والخدمات المجاورة للمشروع.

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المقامة على مساحة 35 فدانًا، بطاقة 25 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ %70 من محطة المياه.

جيهان عمار: ربط «أسيوط الجديدة» بالمحافظة الأم أبرز التوجهات المستقبلية

وفى ذات السياق، قالت المهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن مستهدفات المدينة خلال العام المالى الجديد تبلغ 200 مليون جنيه.

وتابعت رئيس الجهاز، ستوجه تلك الاستثمارات لتطوير الطريق الذى يربط بين أسيوط الجديدة وأسيوط الأم، وإنشاء أعمال ترفيق وتشغيل وصيانة بالمدينة.

وأوضحت جيهان عمار، أن هناك العديد من المطورين العقاريين، وأبرزهم شركة وادى دجلة، تيرا، جلوبال هاوس، تو اتش، والتى حصلت على مشروعات عقارية ومتنوعة.

وتابعت أن توصيل الغاز الطبيعى يمثل أكبر تحدى أمام المدينة خلال العام المالى الجديد، إضافة إلى إنشاء محطة مياه جديدة.

وتم تخصيص قطعتى أرض بمدينة أسيوط الجديدة بغرض إقامة نشاط تجارى سكني، وهو ما علقت بالقول إن هذه الأراضى كانت من نصيب شركة «تو إتش»، وتبلغ مساحة كل أرض 1000 متر تقريباً، بتكلفة 5000 جنيه للمتر الواحد، مشيرة إلى أنه سيتم تخصيص عدد كبير من الأراضى خلال الفترة القادمة بغرض إقامة أنشطة متنوعة منها تجارى إداري، تجارى سكني، طبي، تعليمي، وسكنى تجارى إداري.

وعقد مسؤلو الإسكان سابقاً اجتماعاً مع الشركات العاملة بالمدينة، لمعرفة أهم المعوقات والتحديات التى تواجههم والعمل على حلها، كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة لها.

كما تفقد مسئولو الوزارة، المنطقة الإقليمية بالمدينة، وجامعتى أسيوط، وسفنكس، ونادى وادى دجلة، والممشى السياحي، الجارى تنفيذه بطول 2 كيلومتر، ومناطق الإسكان الاجتماعي، والقومى والشباب.

«صميدة»: الإسراع بالتنمية وحل أزمة المواصلات التحدى الأبرز للفيوم

من جانبه، قال المهندس عبد الوهاب صميدة رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إنه يستهدف ترفيق المجمع الصناعى الجارى تنفيذه بالمنطقة الصناعية الثانية، أى توصيل المرافق العامة من مياه وصرف صحى وكهرباء وطرق، والانتهاء من تنفيذ المرافق لـنحو 48 فدانًا بالامتداد الشمالى، تمهيداً لتسليم قطع الأراضى الإسكان الاجتماعى المخصصة سابقاً، مع توصيل المرافق لحوالى 20 فدانًا بالامتداد الغربى للمدينة.

وأوضح، أن جهاز المدينة يستهدف 94 مليون جنيه خلال العام المالى الحالي، مع إمكانية زيادتها لنحو 120 مليونا.

وتابع «صميدة»، سنركز على إدخال المرافق العامة للأراضى خلال العام المالى الجديد، لجذب المزيد من الاستثمارات بالمدينة.

ولفت إلى وجود عدة تحديات يواجهها الجهاز منها الإسراع فى تنمية المدينة وتشجيع المواطنين على الإقامة بها، وجذب المزيد من الاستثمارات، وأيضاً حل مشكلة المواصلات بين الامتداد الغربى لها ولمدينة الفيوم الأم، إضافة إلى التحدى المرتبط بتنفيذ الطريق الجديد الذى يربط الفيوم الجديدة والطريق الدائرى للمدينة الأم.

وكشف «صميدة»، أنه من المقرر تشغيل مدرسة المتفوقين خلال العام الدراسى المقبل (2021-2022).

وأوضح أن الفيوم الجديدة تضم عدة مبانٍ خدمية، منها مبنى إدارى لجهاز المدينة، وآخر لرئاسة الحى، و3 دور حضانة، و 3 مراكز صحية و9 أسواق تجارية و5 مدارس منها تعليم أساسى وتجريبى وثانوى عام.

وقد تم إنشاء مدينة الفيوم الجديدة طبقاً للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 2000، وهى تقع على طريق (القاهرة- أسيوط) الغربى على بعد 100 كم جنوب القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم الأم بمسافة 15 كم، وعن مدينة بنى سويف بمساة 40 كم.

بينما قال رجب عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، إن مدينة سوهاج الجديدة باتت تلقى اهتماماً استثمارياً لافتاً من شركات التطوير العقارى والخدمات بخلاف المصانع والمخازن، وهو ما يجبر الجهاز على مواصلة عملية التطوير والترفيق، ومن المخطط رصد 800 مليون جنيه كاستثمارات للمدينة فى العام المالى الحالى قابلة للزيادة مستقبلاً.

وتعتبر مدينة سوهاج الجديدة، إحدى مدن الجيل الثالث لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحة 29516 فدانا، ويتضمن المخطط العام للمدينة، الكتلة القديمة بمساحة 2240 فدانا، والتوسعات الشمالية الشرقية بمساحة 1520 فدانا، والتوسعات الجنوبية 9900 فدان، وتستهدف المدينة الوصول بعدد السكان إلى 790 ألف نسمة بحلول عام 2050.