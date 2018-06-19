«مواد البناء»: يصعب تحديد نسبة الزيادة المتوقعة بعد تحريك أسعار المحروقات

الغرفة تدرس تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمياه على المنتجات المال- خاص: قالت غرفة مواد البناء إن كانت قرارات الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة إلا أنها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ومستويات الإنتاج الكلي في مصر. وتتابع الغرفة عن كثب التغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومستويا

الغرفة تدرس تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة والمياه على المنتجات

المال- خاص:



قالت غرفة مواد البناء إن كانت قرارات الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة إلا أنها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.

وتتابع الغرفة عن كثب التغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه، وتأثير ذلك على السادة المنتجين في قطاع مواد البناء.

وأكد المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس الغرفة، أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من منظومة الاقتصاد الكلي، والتي لابد أن يتم توجيهها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية، والدعم الكامل للقطاعات الخدمية، وهما التعليم والصحة، “ولذا فإننا نناشد الغرفة السادة مسؤولي في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة”.

كما بادرت الغرفة بتقديم اعتذار عن عدم تمكنها في الوقت الحاضر من تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظراً لتشابك أثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج و الطوب والمحاجر.

وأكدت الغرفة أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأي زيادات متوقعة إلا بعد مرور عدة أسابيع من الآن.