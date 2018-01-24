مواد البناء: ندعم القوات المسلحة في حربها ضد الفساد

المال - خاصأصدر مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، ورؤساء الشعب، وجميع أعضاء الغرفة والعاملين بها، بياناً يؤكدون فيه على دعم القوات المسلحة الباسلة، وتأييدها فى القيام بدورها فى المحافظة على أمن وسلامة مصر فى الداخل والخارج ومجابهة الفاسدين ومحاربة الإرهاب.وصرح المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس

المال – خاص

أصدر مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء، ورؤساء الشعب، وجميع أعضاء الغرفة والعاملين بها، بياناً يؤكدون فيه على دعم القوات المسلحة الباسلة، وتأييدها فى القيام بدورها فى المحافظة على أمن وسلامة مصر فى الداخل والخارج ومجابهة الفاسدين ومحاربة الإرهاب.

وصرح المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأنه نظراً لأهمية الاستقرار السياسي والأمني في مسيرة الإصلاح والتنمية الحقيقية فإن الغرفة تضع كافة إمكانياتها وخبراتها من أجل مساندة الدولة في تحقيق التنمية، والتي تتطلب تكاتف الجميع يدًا واحدة في مواجهة التحديات الضخمة، أملًا وطموحًا مشروعاً في مستقبل أفضل يستحقه الشعب بعد سنوات صعبة في مواجهة الإرهاب ومخططاته الدنيئة، والتي لن تثنينا عن استمرار البناء من أجل واقع ومستقبل أفضل لنا ولأولادنا وللأجيال القادمة.