«مواد البناء» : مصانع وورش الموبيليا تعاني نقص المعروض من الأخشاب (فيديو)

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة، إن السوق المحلية لم تشهد منذ النصف الأول من 2021 أية أزمات في المعروض من الأخشاب، لكن حاليًّا نواجه مشكلة في أسعار الأخشاب أو الكَميات التي يتم استيرادها.

وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، أنه يتم استيراد 100% من جميع أنواع الأخشاب المستخدَمة في تصنيع الموبيليا.

وتابع الزيني أنه يتم استيراد الأخشاب من رومانيا والسويد وأوكرانيا وروسيا، مؤكدًا أن هناك نقصًا في المعروض نتيجة الظروف العالمية والحرب الروسية الأوكرانية والاعتمادات المستندية.

وأشار رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في القاهرة إلى أن كل ما سبق يؤدي إلى تأخير شحنات الأخشاب، وذلك يؤدي إلى زيادة على سعر المنتج.

واقترح الزيني وضع تسهيلات للاعتمادات المستندية لاستيراد الأخشاب، وذلك لوجود مصانع كبرى وورش كثيرة باستثمارات ضخمة، وأغلبهم في محافظة دمياط يعانون نقص المعروض في السوق المحلية.

وأوضح الزيني أن هناك مشكلة تواجه ورش ومصانع الأخشاب في دمياط؛ وهي نقص جميع أنواع الأخشاب التي يتم التصنيع؛ منها الموبيليا.