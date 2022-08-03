«مواد البناء» تعتزم التقدم بمذكرة إلى «حماية المنافسة» لمراجعة قرار خفض إنتاج مصانع الأسمنت

تعتزم شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة التقدم بمذكرة إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للمطالبة بإعادة النظر فى موافقته على مد قرار خفض الطاقات الإنتاجية فى 23 شركة أسمنت عاملة فى السوق المصرية.

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن السماح للمصانع بالاستمرار فى الإنتاج سيسهم فى زيادة أسعار الأسمنت ما يدعم حالة الركود الحالية.

«الزينى»: الإجراء لا يحمى السوق أو المستهلك.. والسعر تضاعف إلى 1400 جنيه

وأشار «الزينى» فى تصريحات لـ«المال» إلى أن أسعار الأسمنت ارتفعت بنحو %80 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد قرار خفض إنتاج المصانع آخر يوليو 2021؛ ليقفز سعر الطن من متوسط 700 جنيه خلال يوليو 2021 إلى 1400 خلال أغسطس الحالى.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك طالب شركات ومصانع الأسمنت على مدار العام المالى المنتهى بزيادة إنتاجها أكثر من مرة للحفاظ على توازن السوق، وتوفير سعر عادل للمستهلك.

وأكد أن كل الشركات تسعى لتعظيم أرباحها، وهو حق مشروع، ولكن عليها أن تراعى توازن السوق وتوفير منتج بسعر عادل، مع ضرورة توجهها نحو التصدير، ما يسهم فى زيادة إنتاجها وتحسين وضعها المالي، فضلًا عن جذب عملات أجنبية.

وأصدر جهاز حماية المنافسة العام الماضى قرارًا فى يوليو 2021 يسمح بخفض إنتاج مصانع الأسمنت لمدة عام وانتهت مدة القرار فى يوليو 2022، وسيتم مده حتى الشهر نفسه فى 2023. وأعلنت شعبة الأسمنت بغرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ترحيبها بقرار مد الخفض لمده عام جديد.

وقال أحمد شيرين، رئيس الشعبة، أن القرار سيسمح لمنتجى الأسمنت بالاستمرار فى عملية التعافى من الأضرار التى لحقت بهم نتيجة الفترة السابقة للقرار، كما يعد فى صالح المستهلكين والسوق المحلية فى المقام الأول؛ إذ يضمن استمرار الصناعة والتعددية لتوفر المنتج فى جميع المحافظات، وتجنب الضرر الذى يلحق بالمستهلك فى حال تعثر وخروج هذه الشركات.

وتشمل قائمة الشركات التى ضمها قرار الجهاز -والتى تقدمت أيضًا بطلب مد المهلة- كلًّا من: أسمنت أسيوط، لافارج مصر، إنترسمنت العامرية، أسمنت بنى سويف، الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أسمنت العامرية، العربية، الشركة الوطنية – بنى سويف، السويس، مصر – قنا، بورتلاند – المنيا.

كما تضم كلًا من أسمنت سيناء، النهضة للصناعات، صناعات مواد البناء، المصريين، السويدى للأسمنت، أسمنت وادى النيل، مصر بنى سويف، النهضة، أسمنت طرة، أسمنت حلوان، جنوب الوادى، العريش.

ويقدر إنتاج السوق المصرية من الأسمنت بنحو 80 مليون طن، بينما يبلغ الإنتاج الفعلى حوالى 55 مليون طن، وذلك بحسب أحدث التقارير الصادرة عن اتحاد الصناعات المصرية.