مواد البناء تطالب بفرض رقابة على الأسواق الفترة المقبلة

محمود زكي: قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن الزيادة في أسعار مواد البناء لن تكون بصورة كبيرة، خاصة أن إنتاج الحديد والأسمنت لا يدخل فيه المحروقات مشيرًا إلى أن الزيادة سوف تكون طفيفة للغاية. وأضاف الزيني في تصريحاته لـ"المال" أن 95% من إنتاج الأسمنت عن طريق الفحم ويتم إست



محمود زكي:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية إن الزيادة في أسعار مواد البناء لن تكون بصورة كبيرة، خاصة أن إنتاج الحديد والأسمنت لا يدخل فيه المحروقات مشيرًا إلى أن الزيادة سوف تكون طفيفة للغاية.

وأضاف الزيني في تصريحاته لـ”المال” أن 95% من إنتاج الأسمنت عن طريق الفحم ويتم إستيراد أغلبه من الخارج بالدولار بالنسبة لشركات الحديد فإنها تعمل بالكهرباء والغاز ويتم محاسبتهم بنفس الأسعار وبالتالي لن تؤثر زيادة أسعار المحروقات على أسعار الحديد والأسمنت إلا بصورة طفيفة للغاية .

ولفت إلى أنه يجب فرض رقابة قوية على الأسواق خلال الفترة القادمة ويجب على الشركات المصنعة للحديد والأسمنت عدم إستغلال رفع الحكومة لأسعار المحروقات بزيادة أسعار المنتجات بصورة كبيرة.

وأوضح رئيس شعبة مواد البناء أن يجب على الدولة عدم السماح للشركات بزيادة أسعارها بصورة مبالغ فيها ويجب على الحكومة وضع آلية محددة للزيادة دون أن تطلق العنان للمصنعيين بوضع الزيادة المبالغ فيها والتي لا تعبر عن الزيادة الحقيقة في تكاليف الإنتاج.

وأشار رئيس الشعبة أنه طالما طالب برفع الدعم عن الشركات المصنعة للحديد والأسمنت خاصة وأن المستهلك غير مستفيد من ذلك الدعم على صعيد الأسعار حيث يقوم المصنعين بزيادة أسعار المنتجات أعلى من السعر العالمي لها.

وأوضح أن شركات الأسمنت مثلا رفعت أسعار الطن إلى 1300 جنيه دون وجود تحريك لأسعار الطاقة وأنهم برروا ذلك بأنه طبقًا لآلية العرض والطلب لذلك يجب على الدولة فرض رقابة عليهم في زيادة الأسعار في حالة استغلالهم لتحريك أسعار المحروقات.