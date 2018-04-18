مواد البناء تطالب بفتح أسواق استيرادية جديدة للحديد

محمود زكيقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب على وزارة الصناعة فتح أسواق استيرادية للحديد، وذلك بعيدًا عن الدول التي ثبت عليها الإغراق.وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أنه تم استيراد ما يقارب 120 ألف طن من المملكة العربية السعودية لصالح إحدى الجهات الحكومية، مشير

محمود زكي

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إنه يجب على وزارة الصناعة فتح أسواق استيرادية للحديد، وذلك بعيدًا عن الدول التي ثبت عليها الإغراق.

وأضاف في تصريحاته لـ”المال” أنه تم استيراد ما يقارب 120 ألف طن من المملكة العربية السعودية لصالح إحدى الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أنه كيف للدولة أن تستورد تلك الكميات من الحديد وتمنع التجار من الاستيراد.

وأوضح الزيني أن فتح أسواق استيرادية جديدة من شأنها ضبط الأسعار في السوق، خاصة أن الشركات المصنعة للحديد ترفع الأسعار كيفما شاء لها دون وجود رقابة من الحكومة.

ولفت إلى أن شركات الحديد رفعت أسعار الطن أكثر من مرة، وكان مبررها أن هناك زيادة في أسعار البلت علميًا، مشيرًا إلى أنه لم تقم أي من الشركات المصنعة للحديد باستيراد البلت من الخارج في تلك الفترة.

وأشار إلى أنه يجب على الدولة ضبط الأسعار بصورة كبيرة والتي تبدأ بالرقابة على مصانع الحديد والتي يجب أن تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مع فرض غرامة على الشركات التي ترفض العمل بالطاقة الكاملة لها.