مواد البناء تطالب السيسي بإعطاء توجيهاته لافتتاح مصنع بني سويف للأسمنت



دعاء حسني

ناشدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء توجيهاته بسرعة افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت لزيادة المعروض لضبط الأسعار التي بدأت في الارتفاع الأسبوع الجاري ليصل سعر الطن للمستهلك إلى 1100 جنيه حسب المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال أحمد الزيني عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة : إن الزيادة في سعر طن الأسمنت بلغت حوالي 250 جنيهًا في الطن حيث أنه بعد أن كان يباع بسعر 850 جنيهًا ارتفع إلى 1100 جنيهًا، مشيرًا إلى أن بعض المصانع المنتجة للأسمنت استغلت الظروف الحالية في سيناء وتوقف إنتاج الاسمنت بها ورفعت أسعارها إلى هذا الحد، وهو أعلى ارتفاع وصل إليه الأسمنت في تاريخه طوال الفترة السابقة حتى الآن، ولذلك نناشد الرئيس بالتدخل ؛ لإيقاف زيادة الأسعار من خلال توجيهاته لمسئولي مصنع أسمنت بني سويف بسرعة طرح إنتاجه بالسوق لزيادة المعروض حتى لا ترتفع الأسعار أكثر من ذلك، خاصة أن الفترة الحالية تشهد تعطيش للسوق من قبل بعض الشركات المنتجة وتخفيض حصص الوكلاء وهو ما ينعكس سلبيًا على أسعار الأسمنت ويؤدي إلى مزيد من زيادة الأسعار والركود في الحركة التجارية.

وكشف “الزيني” أن الشعبة ستعقد اجتماعًا عاجلًا الأسبوع المقبل لمناقشة حالة السوق وتداعيات زيادة الأسعار علي المبيعات في مختلف المحافظات من خلال الشعب النوعية على مستوى الجمهورية.

