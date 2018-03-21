مواد البناء تطالب أعضائها يسرعة توفيق أوضاعهم بهيئة التنمية الصناعية

المال – خاص:ناشدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أعضائها بسرعة توفيق أوضاع المصانع، وفقاً للاشترطات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير، وفحص ورقابة السلع المستوردة بالقرار 770 لسنة 2005، وذلك قبل نهاية مارس الجارى.وأكدت الغرفة، أنه وفقاً لقرار هيئة التنمية الصناعية لن يتم الإفراج الجمر

المال – خاص:



ناشدت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أعضائها بسرعة توفيق أوضاع المصانع، وفقاً للاشترطات الجديدة بشأن الاستيراد والتصدير، وفحص ورقابة السلع المستوردة بالقرار 770 لسنة 2005، وذلك قبل نهاية مارس الجارى.

وأكدت الغرفة، أنه وفقاً لقرار هيئة التنمية الصناعية لن يتم الإفراج الجمركى عن الخامات ومستلزمات الإنتاج للأغراض الصناعية، إلا للمنشآت المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة، والتى تتضمن احتياجات المصانع الفعلية، وفقاً لطاقتها الإنتاجية القصوى.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الغرفة اليوم، لمناقشة إجراءات الاستيراد والتصدير الجديدة، وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة بالقرار الوزارى 770 لسنة 2005، وتعديلاته بحضور ماركو سعد، ممثلاً عن إدارة السجل الصناعى، بهيئة التنمية الصناعية، وعدد كبير من أعضاء الغرفة من مختلف الشعب.

وقال ماركو سعد، إنه يجرى حاليا تلقى طلبات المصانع لتوفيق أوضاعها، لافتا إلى أن القرار يهدف لإنشاء قاعدة بيانات يتم إرسالها إلى الجمارك ليتم من خلالها الإفراج عن الخامات، ومستلزمات الإنتاج، وفقاً للطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع.

وأكد أنه سيتم سريان القرار وبدء العمل به فى 31 مارس الجارى، وفى حالة قيام المصانع بطلب مد فترة توفيق الأوضاع، فقد يتم ذلك لشهر إضافى، تيسيراً على المصانع، مشيراً إلى أنه لن يتم اإافراج الجمركى عن الخامات أو مستلزمات الإنتاج، إلا للمنشآت المسجلة بقاعدة البيانات الجارى إنشائها.

وأضاف أن الإجراءات الجديدة تأتى فى إطار سعى الهيئة للتيسير على المستثمرين، وميكنة خدماتها.

وطالب المهندس حاتم المنوفى، المدير التنفيذى للغرفة، الأعضاء بسرعة توفيق أوضاعهم وفقاً للاشترطات الجديدة، قبل نهاية مارس الجارى، محذراً من تعرضهم لرفض الإفراج الجمركى.

وأوضح أن الهدف من تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير الجديدة، هو تقنين استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، وفقاً للاحتياجات الفعلية، لكل مصنع على حده، ولمدة عام.

وأكد أن القرار هام للغاية، ويهدف إلى تعميق الصناعة المحلية، وتنظيم العملية الصناعية والتجارية، من خلال الفصل بين استيراد الخامات بغرض التصنيع، أو بغرض تجارى لمنع التلاعب فى الأسعار، وضبط الأسواق.

وأوضح أن هناك بعض التجار يقومون باستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بكميات كبيرة بغرض التصنيع، ويتم الإتجار بها، ما يؤثر على تنافسية المصانع، وأسعار السلع والخدمات.

