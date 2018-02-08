مواد البناء تسعى لإعادة إحياء صندوق التكافل

❏ جيل جديد من التجار وإجراءات حماية للأعضاء ❏ شركات الأسمنت تتبع أساليب مبتكرة فى التسويق ❏ المشروعات الجديدة وتطوير العشوائيات فرصة لزيادة المبيعات ❏ توفير تغطية كاملة لاحتياجات أعضاء الشعب بالمحافظات المرسى عزتقال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف الت

❏ جيل جديد من التجار وإجراءات حماية للأعضاء

❏ شركات الأسمنت تتبع أساليب مبتكرة فى التسويق

❏ المشروعات الجديدة وتطوير العشوائيات فرصة لزيادة المبيعات

❏ توفير تغطية كاملة لاحتياجات أعضاء الشعب بالمحافظات



المرسى عزت

قال عبد العزيز قاسم، سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تعمل دومًا على خلق جيل جديد من التجار ومساعدة صغار التجار على اقتحام السوق.

وأكد، فى حواره مع «المال»، أن الشعبة تقوم على خدمة أعضائها بما يجعلهم قادرين على مواصلة أعمالهم رغم الصعوبات المحيطة، منوهًا بأنهم يدرسون إحياء فكرة إنشاء صندوق داخلى للتكافل.

وتابع: الشعبة تسعى لحل مشكلات أعضائها مع الجهات الحكومية المختلفة، سواء كانت مصلحة الضرائب أو الوزارات المعنية كالتموين والتجارة الداخلية، وغيرها.

وأشار إلى أن سوق مواد البناء تمر حاليًّا بحالة من الجمود، خاصة أن المعروض يفوق كثيرًا الطلب، مؤكدًا اختلاف الأسواق عما كانت عليه سابقًا من ناحية التعامل مع الوكلاء، إذ كانت شركات الأسمنت تعتبر الوكلاء حلقة الوصل بينها وبين السوق، وأصبحت تتعامل مباشرة مع السوق، عبر اتباع أنظمة جديدة فى تصريف منتجاتها تعتمد ما يُعرف بنظام« الوصال»، وهو نظام يقوم على توصيل المنتجات مباشرة للعميل، دون الاحتياج إلى وسيط.

ولفت قاسم إلى أن كبار الوكلاء بالشعبة يقومون بالعمل على توفير بيئة عمل مناسبة لصغار التجار من خلال آليات متنوعة، منها توفير أطنان من الأسمنت أو الحديد (حوالى 20 ألف طن شهريًّا) وبيعها لصغار التجار بالدفع الآجل؛ تحفيزًا لهم على دخول السوق.

وأوضح أن الشركات المنتجة للأسمنت أصبحت تعتمد الآن على نسبة تصل إلى %75 على الوكلاء فى تصريف منتجاتها، فى حين أن النسبة المتبقية تقوم على التعاقد المباشر مع العميل.

يُذكر أن الأسمنت صناعة ثقيلة حاكمة فى حركة البناء، وتكاليفها الاستثمارية عالية جدًّا، إذ يتكلف إنتاج المليون طن حوالى مائة مليون دولار، كما أن الطاقة الإنتاجية بمصر لديها فائض أكثر من 30 مليون طن، وشهدت الفترة الأخيرة زيادة تكلفة صناعة الأسمنت، وارتفاع سعر الطاقة وإصدار قانون بزيادة رسوم المحاجر والتى يخرج منها المواد الخام لصناعة الأسمنت.

ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة فإن إجمالى إنتاج قطاع الأسمنت بمصر يتراوح بين 70 و75 مليون طن فى السنة، ويعمل فى السوق عدد من الشركات العالمية، منها مجموعة تيتان والتى تضم شركتى مصر بنى سويف للأسمنت والإسكندرية للأسمنت «بورتلاند»، ومجموعة السويس التى تضم شركات السويس وطرة وحلوان للأسمنت، وشركة سيمكس، وشركة لافارج للأسمنت «المصرية للأسمنت سابقًا»، وشركة العربية للأسمنت، وهناك شركة وحيدة تابعة للحكومة هى الشركة القومية للأسمنت.

وتعد صناعة الأسمنت من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما يبلغ إجمالى حجم الإنتاج فى العالم العربي 300 مليون طن، فى حين يصل الإنتاج العالمى لما يقرب من 4 مليارات طن سنويًّا.

وأضاف قاسم أن السوق تمر حاليًّا بحالة جمود، ذلك أن شهر فبراير يعد بداية إبرام تعاقدات شركات المقاولات على مدار العام.

ونوه بأنه نتيجة تراجع الطلب حاليًّا اتجهت أسعار الأسمنت للانخفاض، فبعد أن كان الطن يتعدى الألف جنيه انخفض إلى ما يتراوح بين860 و870 جنيهًا.

وذكر قاسم أن تطوير المناطق العشوائية، بإعادة بنائها مرة أخرى أو نقلها إلى أماكن أخرى، يعد إحدى الآليات التى تعمل على تحريك السوق وزيادة حركة المبيعات.

يشار إلى أن الدولة بدأت منذ 3 سنوات محاولة جادة للقضاء على العشوائيات، من خلال نقلها إلى مناطق أكثر أمنًا أو تطوير القائمة بمساكن صحية بتكلفة تقترب من 14 مليار جنيه.

ويوجد فى مصر ما يقرب من 351 منطقة عشوائية غير آمنة بدأت عمليات نقلها أو تطويرها منذ 2014.

وصرح بأن الشركات المنتجة للأسمنت تعمل على عرض أسعار مرتفعة للوكلاء، إلا أن السوق لا تتقبلها بسبب تخمة المعروض، ومن ثم تنخفض الأسعار بالتبعية.

وتوقَّع قاسم أن تبدأ السوق التحرك مع حلول مارس المقبل، ولا سيما أنه يعد نقطة انطلاق عمليات البيع وبدء تنفيذ عقود المقاولات.

وقال إن السوق تحتاج للمزيد من المشروعات فى أطراف المدن، والاستفادة من الظهير الصحراوى لإنشاء مدن جديدة.

وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات التى ستقام عليها تحرك المياه الراكدة، وتدفع إلى زيادة مبيعات الوكلاء.

يذكر أن العاصمة الإدارية تعد من أحدث المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقارى، يُتوقع أن ينمو عدد السكان به من 18 مليون نسمة إلى 40 مليون نسمة بحلول عام 2050، وهو المشروع الذى من شأنه إدخال مفهوم جديد لطبيعة الحياة السكنية بمصر.

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتتكون من تجمع محمد بن زايد الشمالي ومركز للمؤتمرات ومدينة للمعارض وحى حكومي كامل وحى سكني ومدينة طبية ومدينة رياضية وحديقة مركزية والمدينة الذكية.

كان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولى قد أعلن مؤخرًا أن الدولة تنفذ حاليًّا 13 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية، فى مراحل مختلفة؛ بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وخلق فرص للاستثمار، وتوفير فرص العمل، ومنها: العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط- ناصر.