مواد البناء تستعرض استراتيجية صناعة الطوب الطفلي.. غداً

المال – خاص تنظم شعبة الحراريات والطوب بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات غداً الثلاثاء، المؤتمر السنوى الثانى لإطلاق استراتيجية صناعة الطوب الطفلى فى مصر. وقال المهندس على سنجر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة صناعة الحراريات والطوب بالغرفة، إن المؤتمر ا

المال – خاص

تنظم شعبة الحراريات والطوب بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات غداً الثلاثاء، المؤتمر السنوى الثانى لإطلاق استراتيجية صناعة الطوب الطفلى فى مصر.

وقال المهندس على سنجر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة صناعة الحراريات والطوب بالغرفة، إن المؤتمر السنوى الثانى للشعبة يهدف إلى التعرف على استراتيجية صناعة الطوب الطفلى بمصر خلال الـ 3 سنوات المقبلة بمشاركة تحديث الصناعة وتحت إشراف وزارة التجارة.

وأضاف “سنجر” أن المؤتمر يستعرض التقنيات الحديثة لصناعة الطوب فى العالم بحضور شركات مصرية وأجنبية من دول اليونان والبرتغال وإيطاليا، بالإضافة إلى مشاركة رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد عبد الحميد وأعضاء الغرفة.