مواد البناء : تراجع أسعار الأسمنت خلال الشهر الحالي بنسبة 2.5%

تراجعت أسعار الأسمنت بورتلاندي خلال شهر مارس الحالي، مقارنة بشهر فبراير الماضي بنسبة 2.5٪، وفقًا لتقرير الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء – التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح التقرير أن أسعار الأسمنت بورتلاندى عادي سجل 780 جنيها خلال شهر مقابل 800 جنيه خلال فبراير الماضي.

وأضاف التقرير -الذي حصلت “المال” على نسخة منه- أن سعر طن الأسمنت البورتلاندي عادي سجل تراجعًا خلال شهر فبراير من العام الماضي، بقيمة 850 جنيها ، بتراجع 8% عن نفس الشهر من العام الحالي.

أسعار الأسمنت الأبيض تسجل زيادة بنسبة 23% خلال عام

وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجل ثباتًا في الأسعار خلال شهر مارس، مقارنة بشهر فبراير الماضي، وبلغ قيمة الطن خلال فبراير قيمة 2400 جنيه.

ولفت التقرير إلى أن سعر الطن سجل خلال شهر فبراير من العام الماضي قيمة 1870 جنيها حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة الطن خلال الفترة من فبراير الحالي إلى فبراير من العام الماضي 28%.

وتتوزع مصانع الأسمنت، على مستوى المحافظات بمحافظات الصعيد في كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط وبني سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات إسكندرية وسيناء والسويس.

وارتفعت صادرات الأسمنت خلال الفترة يناير لأغسطس 2019 بنحو 17%، لتبلغ 104 ملايين دولار، مقابل 89 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووفقاً لآخر تقرير صادر عن المجلس التصدير لمواد البناء.

وتم التصدير خلال 8 أشهر الأولى من 2019 إلى 58 دولة منها 17 دولة تم التصدير لها لأول مرة هذا العام، بقيمة 2.581 مليون دولار.

وتضمنت (زامبيا روديسيا الشمالية- فيتنام- فرنسا – المانيا الاتحادية- الصين الشعبية- جزر سليمان- سانت فنسنت، بنما، قبرص، ايطاليا، اليونان، اليابان، سلوفينيا، اثيوبيا، رومانيا،اسبانيا، ملاوي)، وفقًا للتقرير.