مواد البناء تترقب زيادات جديدة فى الأسعار

المصنعون: عوامل كثيرة تدفع لذلكمحمود زكىتترقب مواد البناء خلال الفترة المقبلة ارتفاعا فى القوائم السعرية، وذلك بعد رفع الدعم على المحروقات.وبررت الشركات المصنعة الارتفاع بأن ذلك يأتى على خلفية زيادة أسعار المواد الخام، وكذلك زيادة الفائدة من جانب البنك المركزى، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحرو

المصنعون: عوامل كثيرة تدفع لذلك

محمود زكى

تترقب مواد البناء خلال الفترة المقبلة ارتفاعا فى القوائم السعرية، وذلك بعد رفع الدعم على المحروقات.

وبررت الشركات المصنعة الارتفاع بأن ذلك يأتى على خلفية زيادة أسعار المواد الخام، وكذلك زيادة الفائدة من جانب البنك المركزى، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المحروقات.

وأكد المصنعون أن الشركات تقوم حاليًا بدراسة السوق حتى تضح الرؤية، ولن تزيد نسبة الزيادة التى ستقرها الشركات عن %10.

ويقول محمد الحنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار رفع الدعم على المحروقات لن يؤثر بصورة كبيرة على زيادة أسعار الحديد، وإنما تأتى الزيادة على عدة مستويات أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة %1 لتصل إلى %14 بدلا من %13، مما يعنى زيادة التكلفة %1، ما يساوى 100 جنيه على الطن تقريبًا.

وأضاف الحنفى أن إقرار زيادة الكهرباء خلال الفترة المقبلة يعد من العوامل الأساسية فى زيادة أسعار المنتجات المعدنية، وبالأخص الحديد، مشيرًا إلى أن الكهرباء تعد من العناصر الأساسية فى زيادة التكلفة على المصنعين.

وأشار المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إلى أنه من ضمن العوامل التى ستؤثر على أسعار الطن فى الفترة المقبلة ارتفاع قيمة الخدمات الإدارية مثل الدمغات وغيرها من الرسوم، مشيرًا إلى أن كل هذه العوامل تمثل عبئا على المصنعين.

وأكد أنه من الصعب التنبؤ بنسبة معينة لزيادات الأسعار لعدم وضوح الرؤية حتى الآن، إذ تعكف الشركات حاليًا على دراسة السوق بعد ظهور تلك المتغيرات لتحديد نسب الزيادات خاصة مع وجود مؤشرات إيجابية فى تعافى الجنيه أمام الدولار فى البنوك المصرية.

وأوضح الحنفى أن الشركات قامت بتخفيض إنتاجها فى شهر رمضان نظرًا لتباطؤ حركة البيع فى ذلك الوقت، وليس من أجل تعطيش السوق لزيادة أسعار المنتجات، مشيرًا إلى أن تلك الفترة تشهد طلبًا شديدًا على أسعار الحديد من جانب التجار والوكلاء لتوقعهم زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

ويقول محمد أبو العلا، المدير التنفيذى لشركة الجبيلى لتجارة الحديد، إنه لا يوجد سبب حقيقى لزيادة أسعار الحديد بهذه الصورة الكبيرة، إذ إن الشركات ترفع أسعار الطن بصورة كبيرة دون وجود رقابة حقيقية، مشيرًا إلى أنه يجب على الدولة إلزام الشركات المصنعة للحديد بتثبيت القوائم السعرية خلال الفترة الحالية.

وأضاف أبو العلا أنه لا يستبعد مواصلة زيادة أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة “إذا لم تقم الحكومة بإلزام الشركات بتثبيت الأسعار ومراقبة التجار، مشيرًا إلى أنه ومع القرارات الاقتصادية الأخيرة ارتفع سعر الطن بقمية تتجاوز 400 جنيه فى أقل من شهر.