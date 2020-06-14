مواد البناء : الاستقرار يخيم على أسعار السيراميك خلال شهر مايو

كشف التقرير الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان عن استقرار أسعار السيراميك والبورسلين خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر إبريل من العام الحالي،

وأضاف أن أسعار السيراميك والبورسلين شهدت استقرارًا خلال شهر مارس أيضًا.

وأكد أن سعر البورسلين اللامع سجل سعر المتر المربع منه مقاس 50*50 قيمة 270 جنيهًا خلال شهر مايو الماضي، في حين سجل المتر المربع مقاس 60*60 قيمة 295 جنيهًا خلال الشهر المقابل من العام الماضي.

وأوضح أن البورسلين المط سجل سعر المتر المربع مقاس 50 *50 قيمة 200 جنيه، وسجل المتر المربع مقاس 60*60 قيمة 225 جنيهًا تقريبًا خلال الشهر المذكور.

وأوضح أن المتر المربع من سيراميك حوائط مقاس 25*35 سجل خلال شهر مايو قيمة 65 جنيهًا، فيما سجل المتر المربع، خلال الشهر نفسه من العام الماضي قيمة 60 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر المتر المربع للسيراميك حوائط مقاس 30*40 سم قيمة 66 جنيهًا، في حين سجل سعر المتر مقاس 20*50 سم قيمة 73 جنيهًا.

وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر متر السيراميك حوائط مقاس 30*60 سجل متوسط 76 جنيهًا.

ولفت إلى أن سعر المتر المربع لسيراميك الأرضيات مقاس 50*50 سم سجل حوالي 73 جنيهًا خلال شهر مايو ، في حين سجل 65 جنيهًا خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

ونوه بأن سعر المتر المربع سيراميك أرضيات مقاس 35*35 سم سجل قيمة 60 جنيهًا خلال شهر أبريل، في حين سجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي قيمة 55 جنيهًا.

وأكد التقرير أن سعر المتر أرضيات مقاس 60*60 قيمة 83 جنيهًا خلال الشهر المذكور، في حين سجل المتر المربع مقاس 40*40 قيمة 68 جنيهًا.