«مواد البناء» : استقرار أسعار المواسير البلاستيك خلال الشهر الماضي

سجل المتر الطولي قيمة 60.6 جنيه مقابل 52.8 جنيه خلال شهر إبريل من العام الماضي

أعلن التقرير الصادر عن الإدارة العامة للإحتياجات ومواد البناء عن استقرار أسعار المواسير البلاستيك أبيض 3 بوصة خلال شهر إبريل مقارنة بشهر مارس.

وسجل المتر الطولي قيمة 60.6 جنيه مقابل 52.8 جنيه خلال شهر إبريل من العام الماضي.

وأضاف التقرير عن استقرار أسعار مواسير بلاستيك أبيض مقاس 4 بوصة بنسبة حيث سجل المتر الطولي قيمة 96 جنيه خلال شهر إبريل مقابل 87.2 جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي في حين إرتفع خلال 12 شهر بنسبة 10.5%.

وأوضح التقرير ثبات أسعار مواسير بلاستيك رمادي نصف بوصة حيث سجل السعر خلال شهر إبريل قيمة 5 جنيه لكل متر طولي.