مواد البناء : استقرار أسعار الرمل وزيادة الزلط في مارس

شهدت أسعار الرمل خلال شهر مارس استقرارا مقارنة بشهر فبراير الماضي وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد التقرير أن أسعار الرمل الحرش سجلت حوالي 70 جنيها لكل متر مكعب خلال الشهر المذكور، وهو نفس السعر خلال شهر فبراير الماضي.

وأوضح التقرير الذي حصلت المال على نسخة منه أن سعر المتر المكعب سجل خلال شهر مارس من العام 2019 قيمة 65 جنيها وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7.7%.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر المتر المكعب من الرمل الناعم سجل حوالي 65 جنيها خلال شهر مارس الماضي، في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 60 جنيها وسجلت الزيادة 8.3% خلال عام.

15 جنيها زيادة في أسعار الزلط

وعلى صعيد الزلط فقد ذكر التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات عن ارتفاع سعر المتر المكعب من زلط مخصوص إلى 135 جنيها خلال مارس بزيادة 15 جنيها عن شهر فبراير الماضي وتبلغ نسبة الزيادة حوالي 12.5%.

وأوضح التقرير أن المتر المكعب من زلط الفينو قيمته 180 جنيها خلال الشهر المذكور بزيادة 15 جنيها عن شهر فبراير.

وأشار التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء إلى أن هناك زيادة في أسعار زلط الفينو بنسبة 25 % خلال الفترة من مارس 2019 إلى مارس 2020