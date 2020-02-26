«مواد البناء»: استقرار أسعار الأسمنت خلال فبراير

استقرت أسعار الأسمنت بورتلاندي وأبيض خلال شهر فبراير الحالي، مقارنة مع شهر يناير الماضي، وفقًا لتقرير الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء – التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح التقرير أن سعر طن الأسمنت بورتلاندى عادي سجل 800 جنيه.

وأضاف – الذي حصلت “المال” على نسخة منه- أن سعر طن الأسمنت البورتلاندي عادي سجل تراجعًا خلال شهر فبراير من العام الماضي بقيمة 840 جنيها وذلك بتراجع 4.8% عن نفس الشهر من العام الحالي.

أسعار الأسمنت الأبيض تسجل زيادة بنسبة 28% خلال عام

وأوضح أن سعر طن الأسمنت الأبيض سجل ثباتًا في الأسعار خلال شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي وبلغ قيمة الطن خلال فبراير قيمة 2400 جنيه.

ولفت التقرير إلى أن سعر الطن سجل خلال شهر فبراير من العام الماضي قيمة 1870 جنيها حيث بلغت نسبة الزيادة في قيمة الطن خلال الفترة من فبراير الحالي إلى فبراير من العام الماضي 28%.

أسعار الخرسانة الجاهزة تستقر خلال فبراير الحالي

وعلى صعيد الخرسانة الجاهزة قال التقرير إن سعر المتر المكعب سجل خلال شهر فبراير الحالي 720 جنيها وهو نفس السعر الذي سجله خلال نفس الشهر من العام الماضي.-