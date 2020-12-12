اقتصاد وأسواق

مواد البناء: أسعار الصاج تستقر خلال شهر نوفمبر الماضي

مقارنة بشهر اكتوبر
محمود زكي 12:39 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 12:39 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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كشف التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة للاحتياجات ومواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن ثبات أسعار الصاج المجلفن خلال  نوفمبر  الماضي، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي.

وأضاف التقرير أن أسعار الصاج مفرد سُمك 5. مم عرض اللوح 1.06 سجلت 110 جنيهًا للمتر مربع خلال شهر نوفمبر ، شاملًا ضريبة القيمة المضافة 14% مشيرا إلى أن هناك انخفض مقارنة بشهر نوفمبر 2019، بنسبة 12 % حيث سجل قيمة 125 جنيهًا للمتر مربع.

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وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن سعر الصاج ساندوتش بانلز للحوائط سمك 4 سم عرض 1 متر بلغ 330 جنيهًا للمتر مربع، بانخفاض بلغ 12% على نفس الشهر من العام الماضي 2019 الذي سجل سعره 376 جنيهًا للمتر المربع.

ولفت التقرير الصادر عن الإدارة إلى ثبات سعر الصاج ساندوتش بانلز للأسقف سمك 7.7 عرض 1.18 متر عند 364 جنيهًا للمتر مربع، بانخفاض بلغ 17%، حيث سجل سعره خلال نوفمبر من العام الماضي 348 جنيهًا.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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