مواد البناء : أسعار الرمل ترتفع بنسبة تصل إلى 8.5% خلال عام

في حين استقرت خلال شهري مارس وابريل الماضيين

ارتفعت أسعار الرمل بنسبة تتراوح بين 7.5% إلى 8.5% خلال عام في حين استقرت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وأكد التقرير أن أسعار الرمل الحرش سجل حوالي 70 جنيها خلال إبريل الماضي ، وهو نفس السعر خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف التقرير الصادر أن سعر المتر المكعب سجل خلال شهر إبريل من العام الماضي 2019 قيمة 65 جنيها وذلك بزيادة تقدر بحوالي 7.5%.

وأوضحت الإدارة المركزية أن سعر المتر المكعب من الرمل الناعم سجل حوالي 65 جنيها خلال شهر إبريل الماضي، في حين سجل خلال نفس الشهر من العام الماضي قيمة 60 جنيها وسجلت الزيادة 8.5% خلال عام.



وعلى صعيد الزلط، سجل المتر المكعب من زلط مخصوص قيمة 120 جنيها خلال شهر إبريل الماضي في حين سجل المتر المكعب من زلط الفينو قيمة 165 جنيها خلال الشهر المذكور وهي نفس قيمة شهر مارس .



وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء أن هناك زيادة في أسعار زلط الفينو بنسبة 13.8% خلال الفترة من أبريل 2019 إلى إبريل 2020.